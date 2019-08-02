2019-08-02T16:35:04+03:00
Общество

Муравьи повсюду: сибиряки рассказывают о нашествии насекомых

Сейчас на улицах города все чаще можно заметить муравейники
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирцы жалуются на нашествие муравьев. Фото: читатель КП-НовосибирскНовосибирцы жалуются на нашествие муравьев. Фото: читатель КП-Новосибирск
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Новосибирцы жалуются на нашествие муравьев. Как утверждают жители города, с началом летних месяцев, этих насекомых появилось на улицах слишком много. А вдоль тротуаров теперь часто можно заметить муравейники.

— На территории города стало много вот таких вот муравейников, — рассказал КП-Новосибирск житель нашего города. — Жаль не получилось сфотографировать самих муравьев поближе.

Но, как утверждает кандидат биологических наук и ученый секретарь Института систематики и экологии животных СО РАН Людмила Петрожицкая, такое увеличение численности муравьев не обязательно стоит рассматривать как что-то плохое.

— Конечно же, сразу сложно что-то сказать об этой ситуации, — пояснила Людмила Петрожицкая. — Муравьи — это хищные насекомые, их еще называют помощниками леса. К примеру, если сейчас усиленно размножается тля, то возможно, они могут поддерживать ее существование, чтобы собирать патоку. Но ведь не всегда увеличение численности каких-либо насекомых идет во вред людям! Зачастую, человек сам по себе куда опаснее для природы, а не наоборот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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