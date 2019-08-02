2019-08-02T16:45:01+03:00
Дом. Семья

Она же не дебоширка: ручную белку не пускают на самолет

Авиакомпании отказываются везти грызуна в Новосибирск
Анна ПАШАГИНА
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Яша домашняя, ручная белка. Фото: из личного архива.Яша домашняя, ручная белка. Фото: из личного архива.
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О своей проблеме владелец черной белки рассказал на портале «Яндекс Район». Парень планирует переезд из Магадана в Новосибирск, но забрать с собой питомца никак не получается

— Ни одна авиакомпания не разрешает перевозить грызунов. Может кто-нибудь знает законный способ перевозки грызунов самолетом? — просит совета владелец белки.

А заодно рассказывает и историю своего питомца. Оказывается, магаданец спас ее из разоренного гнезда. Выкормил, выходил и обожает свою любимицу.

Пользователей сервиса «Яндекс Район» растрогала эта история, и они вместе с хозяином белки пытаются найти выход из ситуации.

Мужчина сам выкармливал Яшу. Фото: из личного архива.

Мужчина сам выкармливал Яшу. Фото: из личного архива.

— Договорись с любой транспортной компанией, проводником жд вагона или сопровождающим в багажном отделении. Дальнобойщики могут помочь, есть сайт попутчиков на а\м, пассажиры жд до НСКа.

— Автостопом: если багаж большой, то можно место временной передержки найти. Потом вернуться за «зверем».

— Попробуйте все-таки позвонить в авиакомпанию. Скажите, что на нее будет ветпаспорт, проблемы с прививкой решите сами с ветеринарами, перевоз в контейнере, - советую сибиряки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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