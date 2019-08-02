2019-08-02T15:21:34+03:00
Общество

Пусть загорают без лифчика: новосибирцы заступились за нудистский пляж

Хотя общественник Юрий Мороков просит его огородить
Татьяна СОЛОВОВА
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Сибиряки спокойно относятся к загорающим нудистам.Сибиряки спокойно относятся к загорающим нудистам.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Нудистский пляж в Академгородке - считай, одна из местных летних достопримечательностей. Находится он рядом с пляжем «Сан Сити», и сибиряки загорают там топлес с 1998 года. Но вот незадача: не всем это место отдыха пришлось по душе.

Как сообщает сайт «Родные берега», против нудистского пляжа выступает общественник Юрий Мороков. Его главный аргумент: общественный пляж плавно перетекает в нудистский, и людям приходится наблюдать полуголых отдыхающим, что многим не нравится. Выход из ситуации, на его взгляд, - огородить пляж. Общественник подавал заявление и в прокуратуру, и в администрацию, а теперь обратился еще и в суд.

Правда, сами сибиряки такую инициативу не поддерживают. В закрытой группе «Академгородок» проводился опрос. И на вопрос: «Нужно ли отгородить нудистов забором» две трети всех опрошенных ответили, что нет, и вступились за пляж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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