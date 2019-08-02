2019-08-02T14:50:51+03:00
Общество

Нашли в реке: пропавший сибиряк погиб под Новосибирском

Поиски мужчины продолжались около четырех дней
Алена КУЛЕШОВА
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Пропавшего 29 июля новосибирца нашли погибшим. Фото: Поисковый отряд "Маяк"Пропавшего 29 июля новосибирца нашли погибшим. Фото: Поисковый отряд "Маяк"
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Пропавший 29 июля в Новосибирске мужчина был найден погибшим. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Маяк».

— Пропавший был найден погибшим. Мы приносим соболезнования родным и близким мужчины, — сообщается на странице в соцсетях поискового отряда «Маяк».

Как стало известно корреспондентам КП-Новосибирск, мужчину нашли в Новосибирской области, приблизительно в Колыванском районе. Обнаружить его удалось в водоеме, к сожалению, уже погибшим. Возможно, именно несчастный случай, связанный с водой и стал причиной смерти пропавшего.

Напомним, что 29 июля новосибирец ушел из дома в Октябрьском районе и не вернулся. Так как он проживал один, его исчезновение родственники заметили не сразу. Семья пропавшего обратилась за помощью в полицию, а правоохранители уже передали информацию отряду «Маяк». Поиски мужчины велись около четырех дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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