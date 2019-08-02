«Вовремя одумалась»: сбежавшая невеста рассмешила соцсети

СЕГОДНЯ 16:58 2019-08-02T16:58:43+03:00

Сибиряки утверждают, что часто видят эту девушку в Новоисбирске

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Забавное фото появилось в группе «Сплетни Новосибирска»: в кадре - девушка в свадебном платье и с букетом цветов, которая куда-то бежит. Очевидцы сначала даже и не поняли, что происходит: то ли съемки какие-то идут, то ли свадьба сорвалась.

— Когда я увидела, что девушка бежит за парнем, как бы все ясно понятно, но, когда я увидела, что она его обогнала, то очень удивилась, — сообщает подписчица группы.

Сибиряки говорят, что часто встречают эту бегунью в городе — то она из загса бежит, то в Первомайском сквере промелькнет. Сейчас выбрала площадкой для пробежек Михайловскую набережную.

Новосибирцы не смогли удержаться от веселых комментариев к посту со снимком:

— Вовремя одумалась, вот и убегает.

— Алкоголь где-то открыли, поэтому человек торопится.

— В конце набережной просто шашлыки жарили, боялась не успеть, - юморят сибиряки.

ИСТОЧНИК KP.RU