2019-08-02T16:58:43+03:00
Общество

«Вовремя одумалась»: сбежавшая невеста рассмешила соцсети

Сибиряки утверждают, что часто видят эту девушку в Новоисбирске
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Девушка уверенно бежала к своей цели. Фото: Сплетни Новосибирск.Девушка уверенно бежала к своей цели. Фото: Сплетни Новосибирск.
Изменить размер текста:

Забавное фото появилось в группе «Сплетни Новосибирска»: в кадре - девушка в свадебном платье и с букетом цветов, которая куда-то бежит. Очевидцы сначала даже и не поняли, что происходит: то ли съемки какие-то идут, то ли свадьба сорвалась.

— Когда я увидела, что девушка бежит за парнем, как бы все ясно понятно, но, когда я увидела, что она его обогнала, то очень удивилась, — сообщает подписчица группы.

Сибиряки говорят, что часто встречают эту бегунью в городе — то она из загса бежит, то в Первомайском сквере промелькнет. Сейчас выбрала площадкой для пробежек Михайловскую набережную.

Новосибирцы не смогли удержаться от веселых комментариев к посту со снимком:

— Вовремя одумалась, вот и убегает.

— Алкоголь где-то открыли, поэтому человек торопится.

— В конце набережной просто шашлыки жарили, боялась не успеть, - юморят сибиряки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Долг - 53 миллиона: новосибирские дорожники сидят без зарплаты уже 8 месяцев
«До сих пор в воде»: жильцам затопленного дома никто не помогает уже 2 недели
Пуля попала в живот: москвича ранили в баре под Новосибирском
«Знакомьтесь, Мутя»: птенца-мутанта с лишними пальцами на ногах нашли под Новосибирском
Белка Соня за ВДВ: рыжая звезда соцсетей поздравила десантников с праздником
Она же не дебоширка: ручную белку не пускают на самолет
Рай для инстаграмщиков: «сибирские Мальдивы» планируют открыть для туристов
Муравьи повсюду: сибиряки рассказывают о нашествии насекомых
Пусть загорают без лифчика: новосибирцы заступились за нудистский пляж
Нашли в реке: пропавший сибиряк погиб под Новосибирском
День поля 2019: Робоферм в Новосибирской области станет больше
Кровавая клубника со сливками: социальные сети всколыхнуло фото необычного гриба
«Бабушка потеряла сознание»: самолет вернули в Новосибирск из-за приступа у пожилой пассажирки
Прямым рейсом в Москву: из Новосибирска можно будет улететь в столицу три раза в неделю
«Начальство запрещало трогать игорные клубы» - экс-участковый рассказал о крышевании криминального бизнеса в Новосибирске
«Экс-хозяйку» Новосибирской области выпустили из СИЗО
«Мне кто-то мстит!»: на лысую модель соседи натравили полицию
Где лучше отдохнуть: сибиряки выберут самые красивые места Новосибирской области
Ожившая фотография: такие снимки балерины вы еще не видели!
«В кольчуге родились»: под Новосибирском водитель и пассажирка микроавтобуса выжили в аварии с тепловозом
«Когда проспал на работу»: сибиряков рассмешил ролик с «убежавшим» колесом
Матерился и ударил пилотов: в Новосибирске судят авиадебошира
Они думали, что убили людей: задержаны виновники драки в Чулыме
"Это очень вкусно": сибирячки на каблуках устроили танцы на баскетбольной площадке
«Мы боимся не успеть!»: новосибирские зоозащитники спасают 40 кошек от отлова
Пропал после работы: в Новосибирске ищут лысеющего мужчину в черных ботинках