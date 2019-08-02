День поля 2019: Робоферм в Новосибирской области станет больше

СЕГОДНЯ 13:32 2019-08-02T13:34:37+03:00

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День поля 2019 — одно из самых важных летних мероприятий в Новосибирской области.

На смену интуиции — искусственный интеллект и ставка на рационализм. Агрокомплекс тому не исключение. Уже мало кого удивишь, что стадом управляет не пастух, а умные машины. Инновации позволяют повысить урожайность и снизить себестоимость продукции, благодаря эффективному использованию ресурсов.

Узнать о передовых новинках можно, посетив выставку День поля 2019 — это крупнейшая региональная демонстрационная площадка современных сельхозтехнологий. Тема диджитал стала основной в этом году на мероприятии.

Из нового: современные образцы техники показали в работе.

Кроме техники, участникам выставки рассказали о современных методах защиты растений, а еще о новых технологиях исследования почвы и посевов, хранения и переработки урожая.

На Дне поля 2019 подписали соглашение правительство Новосибирской области и ООО «Клаас Восток». Задача документа — обеспечить новосибирский агрокомплекс современной техникой.

— Агропромышленный комплекс региона, и всей страны, за последние десятилетия пережил разные этапы. На повестке новая задача — увеличение объемов производства и экспорта, повышение эффективности, для того, чтобы быть конкурентоспособным на мировых рынках. Сегодня мы концентрируем усилия, знания, возможности на выполнении этой новой, важной задачи», — подчеркнул Андрей Травников.

Глава региона отметил, что обмен передовым опытом — приоритет развития агрокомплекса в регионе. Эту задачу и решает День поля 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU