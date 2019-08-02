Долг - 53 миллиона: новосибирским дорожникам 8 месяцев не платят зарплату

СЕГОДНЯ 18:44 2019-08-02T18:46:39+03:00

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Гендиректор одной из крупнейших региональных компаний в дорожно-строительной отрасли ООО «Сибавтобан» Андрей Мороцкий: бизнесмена обвиняют в том, что бизнесмен не платил зарплату своим рабочим.

По данным следствия, «Сибавтобан» в период с декабря 2018 года по настоящее время не выплатил 446 работникам заработную плату на общую сумму 53,8 млн. рублей.

- Имея на счетах достаточное количество средств и реальную возможность выплачивать зарплату работникам, гендиректор компании в течение длительного времени этого не делал, - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Дело о миллионных долгах поступило в областной следственный комитет из прокуратуры Октябрьского района города. Еще в марте 2019 года сумма долга, по информации прокуратуры, составляла 34,6 млн. рублей, а неполучивших вовремя зарплату было 320 человек. Мороцкий частично рассчитался с людьми – отдал 9,5 млн. рублей. Но с весны по август сумма долга выросла до 53,8 млн. рублей.

Сотрудник «Сибавтобана», много лет проработавший в дорожно-строительной отрасли, рассказал КП-Новосибирск, что он все-таки надеется получить задержанную зарплату.

- Лично мне компания должна больше 100 тысяч рублей за строительство дорог в Западной Сибири и Крыму. И таких, как я, много. Условия работы в «Сибавтобане» всегда были отличные. Но задержка зарплаты, особенно таких сумм – малоприятный сюрприз, - сказал корреспонденту КП-Новосибирск собеседник.

ИСТОЧНИК KP.RU