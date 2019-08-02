Пуля попала в живот: москвича ранили в баре под Новосибирском

СЕГОДНЯ 17:53 2019-08-02T17:53:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Сообщение о перестрелке в одном из баров Искитима поступило в полицию 28 июля в девять вечера. Оперативники выехали на место происшествия: выяснилось, что 42-летнего мужчину ранил один из знакомых.

- Компания отдыхала в баре: в ходе конфликта один из мужчин открыл стрельбу : девять раз выстрелил из травматического оружия в знакомого москвича, - пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Потерпевший был госпитализирован в больницу с проникающим огнестрельным ранением живота.

Стрелявший мужчина попытался скрыться и уехал из бара на автомобиле ещё до приезда полиции, но его быстро нашли.

- Это 36-летний житель Искитима, который ранее был судим за кражу, мошенничество и угон автомобиля, - сообщили в Управлении уголовного розыска ГУ МВД по Новосибирской области. - Подозреваемый скрывался у своих родственников в Краснозёрском районе. При обыске в автомобиле задержанного нашли травматический пистолет.

По факту стрельбы и ранения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

- Сейчас проводится расследование, устанавливается степень вреда, причинённого здоровью москвича. Раненый до сих пор в больнице, но его жизнь не в опасности, - сообщили КП-Новосибирск в областном управлении МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU