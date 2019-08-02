2019-08-02T17:53:40+03:00
Происшествия

Пуля попала в живот: москвича ранили в баре под Новосибирском

Знакомый выстрелил в предпринемателя из травматического пистолета
Наталья АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Искитимец стрелял из травматического оружия.Искитимец стрелял из травматического оружия.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Сообщение о перестрелке в одном из баров Искитима поступило в полицию 28 июля в девять вечера. Оперативники выехали на место происшествия: выяснилось, что 42-летнего мужчину ранил один из знакомых.

- Компания отдыхала в баре: в ходе конфликта один из мужчин открыл стрельбу : девять раз выстрелил из травматического оружия в знакомого москвича, - пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Потерпевший был госпитализирован в больницу с проникающим огнестрельным ранением живота.

Стрелявший мужчина попытался скрыться и уехал из бара на автомобиле ещё до приезда полиции, но его быстро нашли.

- Это 36-летний житель Искитима, который ранее был судим за кражу, мошенничество и угон автомобиля, - сообщили в Управлении уголовного розыска ГУ МВД по Новосибирской области. - Подозреваемый скрывался у своих родственников в Краснозёрском районе. При обыске в автомобиле задержанного нашли травматический пистолет.

По факту стрельбы и ранения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

- Сейчас проводится расследование, устанавливается степень вреда, причинённого здоровью москвича. Раненый до сих пор в больнице, но его жизнь не в опасности, - сообщили КП-Новосибирск в областном управлении МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Долг - 53 миллиона: новосибирские дорожники сидят без зарплаты уже 8 месяцев
«До сих пор в воде»: жильцам затопленного дома никто не помогает уже 2 недели
«Знакомьтесь, Мутя»: птенца-мутанта с лишними пальцами на ногах нашли под Новосибирском
Белка Соня за ВДВ: рыжая звезда соцсетей поздравила десантников с праздником
«Вовремя одумалась»: сбежавшая невеста рассмешила соцсети
Она же не дебоширка: ручную белку не пускают на самолет
Рай для инстаграмщиков: «сибирские Мальдивы» планируют открыть для туристов
Муравьи повсюду: сибиряки рассказывают о нашествии насекомых
Пусть загорают без лифчика: новосибирцы заступились за нудистский пляж
Нашли в реке: пропавший сибиряк погиб под Новосибирском
День поля 2019: Робоферм в Новосибирской области станет больше
Кровавая клубника со сливками: социальные сети всколыхнуло фото необычного гриба
«Бабушка потеряла сознание»: самолет вернули в Новосибирск из-за приступа у пожилой пассажирки
Прямым рейсом в Москву: из Новосибирска можно будет улететь в столицу три раза в неделю
«Начальство запрещало трогать игорные клубы» - экс-участковый рассказал о крышевании криминального бизнеса в Новосибирске
«Экс-хозяйку» Новосибирской области выпустили из СИЗО
«Мне кто-то мстит!»: на лысую модель соседи натравили полицию
Где лучше отдохнуть: сибиряки выберут самые красивые места Новосибирской области
Ожившая фотография: такие снимки балерины вы еще не видели!
«В кольчуге родились»: под Новосибирском водитель и пассажирка микроавтобуса выжили в аварии с тепловозом
«Когда проспал на работу»: сибиряков рассмешил ролик с «убежавшим» колесом
Матерился и ударил пилотов: в Новосибирске судят авиадебошира
Они думали, что убили людей: задержаны виновники драки в Чулыме
"Это очень вкусно": сибирячки на каблуках устроили танцы на баскетбольной площадке
«Мы боимся не успеть!»: новосибирские зоозащитники спасают 40 кошек от отлова
Пропал после работы: в Новосибирске ищут лысеющего мужчину в черных ботинках