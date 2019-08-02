2019-08-02T11:37:36+03:00
Общество

«Бабушка потеряла сознание»: самолет вернули в Новосибирск из-за приступа у пожилой пассажирки

Сейчас пенсионерка находится в областной больнице: ее жизни ничего не угрожает
Татьяна СОЛОВОВА
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Самолет развернули в небе над Омском.Самолет развернули в небе над Омском.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Москву, пришлось развернуть и вернуть обратно в столицу Сибири: пожилой женщине стало плохо на борту.

Как удалось выяснить корреспондентам КП-Новосибирск, 1 августа в два часа дня вместе с пенсионеркой в Airbus A320 находились еще 156 человек. В два часа дня самлет вылетел в Москву, но вскоре пожилой пассажирке стало плохо. Как рассказали очевидцы, у пенсионерки закололо в правом подреберье, потом она потеряла сознание.

Командир воздушного судна принял решение вернуть борт в Новосибирск, в 16.00 самолет вновь приземлился в «Толмачево». Врачи «Скорой помощи» доставили пожилую пациентку в новосибирскую областную больницу.

- С бабушкой сейчас все в порядке: состояние стабильное, в ближайшее время ее выпишут, - пояснили в пресс-службе новосибирской областной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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