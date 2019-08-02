Прямым рейсом в Москву: из Новосибирска можно будет улететь в столицу три раза в неделю

СЕГОДНЯ 11:21 2019-08-02T11:21:21+03:00

Авиакомпания «Smartavia» начала выполнение нового прямого рейса в Москву из Новосибирска. Фото: Юлия КОТОВСКАЯ

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Авиакомпания «Smartavia» (новое имя компании «Нордавиа») начала выполнение нового прямого рейса в Москву из Новосибирска. Взлеты и посадки первых рейсов состоялись 2 августа.

Улететь в столицу теперь будет можно три раза в неделю: в понедельник, в пятницу и в субботу.

— Рейс выполняется по соглашению с авиакомпанией «Red Wings», это дополнительная ежедневная частота рейсов из Толмачево в Москву, — рассказал изданию «Деловой квартал Новосибирск» начальник Службы авиационной коммерческой деятельности АО «Аэропорт Толмачево» Игорь Леонтьев. — В распоряжении компании «Smartavia» 14 воздушных судов, в том числе 8 Boeing 737-800. Первый вылет в Москву выполнен именно на этом самолете.

Улететь в Москву теперь можно будет три раза в неделю. Фото: Юлия КОТОВСКАЯ

Самолет вылетает из аэропорта Домодедово в столицу в 00:05 и прилетает в Новосибирск 08:05. А обратный рейс летит из аэропорта Толмачево в 09:05 и прилетает в Москву в 09:25. (Для каждого города указано местное время — прим. ред.)

ИСТОЧНИК KP.RU