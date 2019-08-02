2019-08-02T10:21:18+03:00
Происшествия

«Начальство запрещало трогать игорные клубы» - экс-участковый рассказал о крышевании криминального бизнеса в Новосибирске

В городе возбуждаются уголовные дела против организаторов игр, но подобных заведений по-прежнему много
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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Игорные заведения продолжают действовать в Новосибирске.Игорные заведения продолжают действовать в Новосибирске.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Слушатель радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» считает, что нелегальным игорным клубам покровительствует полиция. Экс-участковый Владимир (таково имя горожанина) позвонил во время прямого эфира и рассказал, как обстояли дела во время его службы.

- Один клуб работал под «крышей» начальника райотдела полиции. Другой контролировался руководителем службы участковых. Третий – главой районного ОБЭП. И это - типичная ситуация для города, - сказал КП-Новосибирск радиослушатель. – Мне прямым текстом так и говорили: туда не ходи и это не делай, причем, запреты сопровождали нецензурными выражениями. Если бы я сообщил прокурору – меня бы уволили.

Напомним, что в Новосибирске сотрудников полиции, действительно, неоднократно привлекали за покровительство игорным заведениям. Но подобные клубы продолжают действовать в городе.

Напомним, с 1 июля 2009 года на территории России запрещена работа казино и игровых автоматов. Исключение – специально отведенные зоны.

«Под крышей начальника райотдела», - экс-участковый рассказал, почему в Новосибирске действуют нелегальные игорные клубы. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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