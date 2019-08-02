Кровавая клубника со сливками: социальные сети всколыхнуло фото необычного гриба
Необычный гриб с белой шляпкой и красными каплями обнаружили в лесу новосибирцы. Находка показалась людям очень странной и даже слегка пугающей.
— Обнаружили в лесу такой удивительный гриб! - интересуется автор поста в паблике "ЧП Новосибирск". - Кто знает что это за гриб и сильно ли он опасен?
Лучше его не употреблять в пищу. Фото: "ЧП Новосибирск"
Как оказалось, грибники обнаружили Гиднеллиум Пека, или же «кровавый зуб». Это несъедобный гриб, который редко можно встретить в наших краях. Обычно, он произрастает в хвойных лесах Европы и Северной Америки.
— По внешнему виду этот гриб напоминает жевательную резинку, которая истекает кровью, но при этом имеет запах клубники, — написано в Энциклопедии грибов.
Сибиряки не оставили без внимания необычное явление в наших лесах:
— Его много в Караканском бору в этом году.
— Гриб с красной икрой. Деликатес!
— Это же скитлстрянка! А вообще похож на мухомор наоборот.
Комментарий специалиста:
Корреспондент КП — Новосибирск обратился за помощью к микологу Дмитрию Агееву, чтобы он помог нам разобраться, что это за необычный гриб.
— Он похож на гиднеллиум ржавчинный. Встречается в сосновых борах. В Новосибирске его можно найти в Караканском, Кудряшовском, Пироговом и Ельцовском, - утверждает ученый.
ИСТОЧНИК KP.RU