2019-08-02T13:22:11+03:00
Общество

Кровавая клубника со сливками: социальные сети всколыхнуло фото необычного гриба

Есть его запрещено категорически
Анна ПАШАГИНА
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Белая шляпка с красными каплями вызвала недоумение у грибников. Фото: "ЧП Новосибирск"Белая шляпка с красными каплями вызвала недоумение у грибников. Фото: "ЧП Новосибирск"
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Необычный гриб с белой шляпкой и красными каплями обнаружили в лесу новосибирцы. Находка показалась людям очень странной и даже слегка пугающей.

— Обнаружили в лесу такой удивительный гриб! - интересуется автор поста в паблике "ЧП Новосибирск". - Кто знает что это за гриб и сильно ли он опасен?

Лучше его не употреблять в пищу. Фото: "ЧП Новосибирск"

Лучше его не употреблять в пищу. Фото: "ЧП Новосибирск"

Как оказалось, грибники обнаружили Гиднеллиум Пека, или же «кровавый зуб». Это несъедобный гриб, который редко можно встретить в наших краях. Обычно, он произрастает в хвойных лесах Европы и Северной Америки.

— По внешнему виду этот гриб напоминает жевательную резинку, которая истекает кровью, но при этом имеет запах клубники, — написано в Энциклопедии грибов.

Сибиряки не оставили без внимания необычное явление в наших лесах:

— Его много в Караканском бору в этом году.

— Гриб с красной икрой. Деликатес!

— Это же скитлстрянка! А вообще похож на мухомор наоборот.

Комментарий специалиста:

Корреспондент КП — Новосибирск обратился за помощью к микологу Дмитрию Агееву, чтобы он помог нам разобраться, что это за необычный гриб.

— Он похож на гиднеллиум ржавчинный. Встречается в сосновых борах. В Новосибирске его можно найти в Караканском, Кудряшовском, Пироговом и Ельцовском, - утверждает ученый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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