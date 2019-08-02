2019-08-02T08:04:10+03:00
Общество

«Мне кто-то мстит!»: на лысую модель соседи натравили полицию

Об этом Виктория Михалек рассказала в эксклюзивном интервью КП-Новосибирск
Татьяна СОЛОВОВА
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Виктория Михалек вместе со своей дочкой. Фото: Георгий ЛАНСКОЙ.Виктория Михалек вместе со своей дочкой. Фото: Георгий ЛАНСКОЙ.
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Виктория Михалек - 28 летняя новосибирская модель и мама двоих детей: она воспитывает 9-летнего сына и 5-летнюю дочку. А еще на голове у нее вместо волос - татуировка: организм сибирячки отреагировал на роды так, что у нее началась тотальная алопеция (облысение – прим.авт.).

В прошлом году девушка пострадала из-за своей неординарной внешности: трое мужчин подошли к ней на детской площадке, столкнули с качели, а потом еще и пнули. И вот новый конфликт - причем все на той же детской площадке.

- В девять часов вечера мы с детьми пошли гулять, а спустя час приехала полиция, - рассказывает Виктория. - Полицейские вышли из машины и сказали, что поступил вызов на шум. Попросили вести себя потише. У меня не было с собой телефона: подумала, что, может, мы и правда заигрались. И спросила у полиции сколько время. Было всего 22.00... Кто мне так мстит, я не знаю...

Корреспонденты КП-Новосибирск разбираются в ситуации: подробный материал читайте скоро на нашем сайте.

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- Я видела, что трое каких-то мужиков рядом выпивали и жарили шашлык: я к ним вообще не лезла. И понятия не имела, что один из них в соседнем подъезде живет: это я узнала потом, - вспоминает Виктория МИХАЛЕК. – Вдруг они ко мне подходят, толкают с качели, а один их них еще пинает (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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