«В кольчуге родились»: под Новосибирском водитель и пассажирка микроавтобуса выжили в аварии с тепловозом

СЕГОДНЯ 05:09 2019-08-02T05:09:06+03:00

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Серьезная авария произошла ночью в пятницу, 2 августа, под Новосибирском: микроавтобус въехал в тепловоз. Фотографии с место происшествия появились в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видно, что белый автомобиль лежит с выбитыми стеклами. Видимо, удар был довольно сильный. Как рассказали очевидцы, водитель на нерегулируемом переезде столкнулся с тепловозом, после чего машину перевернуло на крышу. Все это произошло рядом с СНТ «Улыбка».

— Водитель сказал, что не заметил приближающийся состав. У него ушибы, а вот пассажирка сломала руку,— рассказал подробности подписчик группы.

Новосибирцы были удивлены, что в такой аварии люди в машине смогли выжить:

— Он не то что в рубашке, он в кольчуге родился

— Походу тепловоз ехал не по рельсам, а вообще из кустов выскочил.

— Тепловоз к ним подкрался, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU