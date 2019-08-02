«В кольчуге родились»: под Новосибирском водитель и пассажирка микроавтобуса выжили в аварии с тепловозом
Серьезная авария произошла ночью в пятницу, 2 августа, под Новосибирском: микроавтобус въехал в тепловоз. Фотографии с место происшествия появились в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
На кадрах видно, что белый автомобиль лежит с выбитыми стеклами. Видимо, удар был довольно сильный. Как рассказали очевидцы, водитель на нерегулируемом переезде столкнулся с тепловозом, после чего машину перевернуло на крышу. Все это произошло рядом с СНТ «Улыбка».
— Водитель сказал, что не заметил приближающийся состав. У него ушибы, а вот пассажирка сломала руку,— рассказал подробности подписчик группы.
Новосибирцы были удивлены, что в такой аварии люди в машине смогли выжить:
— Он не то что в рубашке, он в кольчуге родился
— Походу тепловоз ехал не по рельсам, а вообще из кустов выскочил.
— Тепловоз к ним подкрался, - пишут комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU