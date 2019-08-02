«Когда проспал на работу»: сибиряков рассмешил ролик с «убежавшим» колесом
В социальных сетях появилось забавное видео с катящимся колесом. Его опубликовала группа Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» в своем профиле Instagram.
На кадрах видно, что прямо перед машиной появилось колесо. Забавная ситуация произошла в Железнодорожом районе, на улице Фабричный переулок. «Убежавшее» колесо являлось полноценным участником движения. Только не перестраивалось из полосы в полосу.
— А давайте устроим конкурс на лучший комментарий? — предложили администраторы группы.
Сибиряки с удовольствием начали соревноваться в остроумии:
— Когда проспал на работу.
— Эй, ты! Поворотники включи!
— Призрачный гонщик.
— Когда вспомнил, что сегодня пятница, - шутят сибиряки.
Но не все жители города нашли ситуацию смешной:
— А если кого-нибудь им убьет?
— Колесо на встречной не к добру! - пишут они.
Катящееся колесо по дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU