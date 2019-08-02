2019-08-02T04:30:04+03:00
Общество

«Когда проспал на работу»: сибиряков рассмешил ролик с «убежавшим» колесом

Новосибирцы начали соревноваться в названии видео
Анна ПАШАГИНА
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От кого "сбежало" колесо остается загадкой. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54""От кого "сбежало" колесо остается загадкой. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54""
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В социальных сетях появилось забавное видео с катящимся колесом. Его опубликовала группа Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» в своем профиле Instagram.

На кадрах видно, что прямо перед машиной появилось колесо. Забавная ситуация произошла в Железнодорожом районе, на улице Фабричный переулок. «Убежавшее» колесо являлось полноценным участником движения. Только не перестраивалось из полосы в полосу.

— А давайте устроим конкурс на лучший комментарий? — предложили администраторы группы.

Сибиряки с удовольствием начали соревноваться в остроумии:

— Когда проспал на работу.

— Эй, ты! Поворотники включи!

— Призрачный гонщик.

— Когда вспомнил, что сегодня пятница, - шутят сибиряки.

Но не все жители города нашли ситуацию смешной:

— А если кого-нибудь им убьет?

— Колесо на встречной не к добру! - пишут они.

Катящееся колесо по дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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