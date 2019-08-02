Матерился и ударил пилотов: в Новосибирске судят авиадебошира
Следователи Западно-Сибирского СУТ СК РФ передали в суд дело 36-летнего сантехника Максима Пашнина . 14 мая в 09.40 утра сибиряк перед вылетом самолёта из Новосибирска в Москву крепко выпил и устроил скандал.
По словам очевидцев, он нецензурно оскорблял присутствующих и вёл себя неадекватно после того, как ему запретили курить.
— Пашнин протолкнул стюардессу в кабину пилотов, после чего ударил первого и второго пилотов, — рассказали КП-Новосибирск источники. — Втроем сотрудники авиакомпании смогли дать отпор дебоширу и передали его правоохранителям.
Но на этом история не закончилась: досталось и прибывшим полицейским:
- Он публично оскорбил полицейского, когда его пытались доставить в отделение полиции, - сообщили в следственном отделе.
Теперь ему предъявят обвинение по статьям 116, пункт «В» части 1, ст. 213, ст. 319 УК РФ и будут судить за хулиганство, нарушение общественного порядка и оскорбления.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Очень хотел курить: сантехник устроил драку в кабине пилотов рейса «Новосибирск-Москва»
Когда Максим Пашнин поднимался на борт, его попросили перестать курить. Такой поворот не понравился сибиряку (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU