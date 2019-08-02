2019-08-02T04:21:56+03:00
Общество

Матерился и ударил пилотов: в Новосибирске судят авиадебошира

Его обвиняют в хулиганстве и нарушении общественного порядка
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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Максиму Пашнину предстоит суд. Фото: соцсети.Максиму Пашнину предстоит суд. Фото: соцсети.
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Следователи Западно-Сибирского СУТ СК РФ передали в суд дело 36-летнего сантехника Максима Пашнина . 14 мая в 09.40 утра сибиряк перед вылетом самолёта из Новосибирска в Москву крепко выпил и устроил скандал.

По словам очевидцев, он нецензурно оскорблял присутствующих и вёл себя неадекватно после того, как ему запретили курить.

Пашнин протолкнул стюардессу в кабину пилотов, после чего ударил первого и второго пилотов, — рассказали КП-Новосибирск источники. — Втроем сотрудники авиакомпании смогли дать отпор дебоширу и передали его правоохранителям.

Но на этом история не закончилась: досталось и прибывшим полицейским:

- Он публично оскорбил полицейского, когда его пытались доставить в отделение полиции, - сообщили в следственном отделе.

Теперь ему предъявят обвинение по статьям 116, пункт «В» части 1, ст. 213, ст. 319 УК РФ и будут судить за хулиганство, нарушение общественного порядка и оскорбления.

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Когда Максим Пашнин поднимался на борт, его попросили перестать курить. Такой поворот не понравился сибиряку (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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