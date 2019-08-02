"Это очень вкусно": сибирячки на каблуках устроили танцы на баскетбольной площадке

СЕГОДНЯ 03:20 2019-08-02T05:34:43+03:00

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Новосибирские танцовщицы покорили баскетбольную площадку. Елизавета Стаценко выложила видео танца у себя в профиле в социальных сетях.

— Это стиль Hight heels. В России он начал развиваться недавно. Мне отправили трек, и в голове сразу возникли картинки, — рассказала хореограф Елизавета Стаценко,

По словам сибирячки, хореографию она поставила быстро, а оставшуюся неделю девушки оттачивали движения.

-Баскетбольную площадку выбрали, потому что под трек подходит. Она не испортила общую картинку и не выглядит смешно, — говорит Елизавета.

Сибиряки тоже оценили грациозный танец на каблуках:

— Это вкусно и потрясающе!

— Огненно!

— Очень впечатлило. Стильно и круто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/723604" frameborder="0"></iframe> Сибирячки показали баскетбольный тверк.

ИСТОЧНИК KP.RU