2019-08-02T05:34:43+03:00
Общество

"Это очень вкусно": сибирячки на каблуках устроили танцы на баскетбольной площадке

Ролик девушек набирает популярность в соцсетях
Анна ПАШАГИНА
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Сибирячки покорили баскетбольную площадку. Фото: стоп кадр из видео.Сибирячки покорили баскетбольную площадку. Фото: стоп кадр из видео.
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Новосибирские танцовщицы покорили баскетбольную площадку. Елизавета Стаценко выложила видео танца у себя в профиле в социальных сетях.

— Это стиль Hight heels. В России он начал развиваться недавно. Мне отправили трек, и в голове сразу возникли картинки, — рассказала хореограф Елизавета Стаценко,

По словам сибирячки, хореографию она поставила быстро, а оставшуюся неделю девушки оттачивали движения.

-Баскетбольную площадку выбрали, потому что под трек подходит. Она не испортила общую картинку и не выглядит смешно, — говорит Елизавета.

Сибиряки тоже оценили грациозный танец на каблуках:

— Это вкусно и потрясающе!

— Огненно!

— Очень впечатлило. Стильно и круто.

Сибирячки показали баскетбольный тверк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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