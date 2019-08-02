"Это очень вкусно": сибирячки на каблуках устроили танцы на баскетбольной площадке
Новосибирские танцовщицы покорили баскетбольную площадку. Елизавета Стаценко выложила видео танца у себя в профиле в социальных сетях.
— Это стиль Hight heels. В России он начал развиваться недавно. Мне отправили трек, и в голове сразу возникли картинки, — рассказала хореограф Елизавета Стаценко,
По словам сибирячки, хореографию она поставила быстро, а оставшуюся неделю девушки оттачивали движения.
-Баскетбольную площадку выбрали, потому что под трек подходит. Она не испортила общую картинку и не выглядит смешно, — говорит Елизавета.
Сибиряки тоже оценили грациозный танец на каблуках:
— Это вкусно и потрясающе!
— Огненно!
— Очень впечатлило. Стильно и круто.
Сибирячки показали баскетбольный тверк.
ИСТОЧНИК KP.RU