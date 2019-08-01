«Мы боимся не успеть!»: новосибирские зоозащитники спасают 40 кошек от отлова

СЕГОДНЯ 18:05 2019-08-01T18:05:13+03:00

Новосибирские зоозащитники снова беспокоятся за судьбу кошек, обитающих в подвале дома, где находится музыкальная школа № 2. Фото: Татьяна Николаева

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Новосибирские зоозащитники вновь беспокоятся за судьбу животных, обитающих в подвале дома, где находится Детская музыкальная школа № 2. Волонтеры утверждают, что сотрудники учебного учреждения вызвали специалистов, занимающихся отловом животных. Об этом активистам сообщила старшая по дому, после общения с замдиректора музыкальной школы.

Для животных из этого подвала уже подготовили места в передержке. Фото: Татьяна Николаева

— Мы боимся за этих животных, потому что если ими займется НЦПДЖ (Новосибирский центр по проблемам домашних животных), то неизвестно, что будет с котятами, — рассказала КП-Новосибирск зоозащитница Татьяна Николаева. — Наши специалисты просят дать лишь немного времени, чтобы мы могли успеть забрать всех кошек из этого подвала.

Как утверждают активисты, в НЦПДЖ им сообщили, что отлов животных по этому адресу будет происходить уже завтра, 2 августа, и ждать действий зоозащиты они не намерены.

— Волонтеры ведь тоже работают, поэтому не всегда получается заниматься помощью животным в будни, — пояснила Татьяна Николаева. — Мы стараемся делать это в выходные. Конкретно для этих кошек мы уже подготовили места в платных передержках, чтобы была возможность сразу увезти их оттуда.

Депутат Новосибирского Горсовета Наталья Пинус, к которой зоозащитники обратились за помощью, пообещала помочь активистам решить этот вопрос мирным путем, чтобы животные не пострадали.

— На данный момент, наша главная задача сделать так, чтобы с этими кошками ничего не случилось, — утверждает Татьяна Николаева. — На сегодняшний день мы уверены, что пока что с этими животными все в порядке. А в выходные мы обязательно ими займемся. Главное, чтобы отлов не сделал это раньше нас.

Волонтеры боятся не успеть забрать животных раньше, чем это сделают специалисты из НЦПДЖ. Фото: Татьяна Николаева

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ИСТОЧНИК KP.RU