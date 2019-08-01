Пропал после работы: в Новосибирске ищут лысеющего мужчину в черных ботинках

СЕГОДНЯ 17:38 2019-08-01T17:38:37+03:00

О том, где сейчас находится мужчина ничего не известно с 22 июля. Фото:поисковый отряд "Лиза Алерт"

О местонахождении пропавшего ничего не известно с 22 июля

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего в поселке Пашино в Новосибирской области 39-летнего Пестова Федора Геннадьевича. Мужчина пропал после того, как вышел с работы, за помощью к поисковому отряду обратилась сестра пропавшего. О том, где сейчас находится новосибирец ничего не известно с 22 июля.

— Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы черного цвета с небольшой сединой, имеется залысина, глаза каре-зеленые, — говорится в ориентировке поискового отряда. — На момент исчезновения мужчина был одет в рубашку-поло зеленого цвета, серую спортивную кофту и синие джинсы. На ногах у пропавшего были черные ботинки.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Федор Геннадьевич, волонтеры просят сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 поисковой отряд «Лиза Алерт» или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU