2019-08-01T15:20:26+03:00
Общество

«Как можно? Это же безобидное существо!»: новосибирцы стреляли в собаку на глазах у прохожих

В соцсетях люди возмутились жестокостью живодеров
Алена КУЛЕШОВА
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Сибиряков возмутила жестокость людей, стрелявших в собак. Фото: "Инцидент Новосибирск"Сибиряков возмутила жестокость людей, стрелявших в собак. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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Сибиряков в соцсетях потрясла жестокость людей, стрелявших в собак. Подобные случаи, по словам очевидцев, происходят рядом с СНТ «Радуга», около дома по адресу Бородина 58.

— Здесь кто-то из местных жителей обстреливает собак, — написала подписчица Настя в группе «Инцидент Новосибирск». — Животные живут там уже около года, местные жители их подкармливают, у них даже будки есть.

Неделю назад, когда девушка шла домой, услышав выстрелы, она увидела, как собака убегает из будки. Бабушка, которая ухаживает за собаками, предположила, что это в животных стреляют «местные».

Пострадавшую собаку покажут ветеринару, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Фото:"Инцидент Новосибирск"

Пострадавшую собаку покажут ветеринару, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Фото:"Инцидент Новосибирск"

Подписчиков паблика не смогла оставить равнодушными эта история. В комментариях под постом многие из них ужаснулись поступку живодеров:

— В собаку мог выстрелить только тот, кто не в себе! Адекватный человек на такое не способен.

— Как можно было так поступить с этим безобидным маленьким существом?

— Надеюсь, что с собакой все будет в порядке!

Также, одна из подписчиц группы добавила, что сегодня собаку покажут ветеринару, чтобы убедиться, что с ней все будет хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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