«Сделай сальтуху!»: новосибирец забрался на край Бугринского моста

СЕГОДНЯ 16:15 2019-08-01T16:15:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Фото, как на краю Бугринского моста стоит мужчина, 1 августа появилось в группе «Инцидент. Новосибирск». Снимок сделали очевидцы с косы на одном из пляжей под мостом.

— Залез он туда по лесенке. Сначала лодка отдыхающих подплыла, снимали его на камеры. Потом с другой стороны моста подъехали спасатели, — пишет очевидец, отправивший фотографию.

В МЧС корреспонденту КП — Новосибирск сообщили, что вызов поступал. На место выехали и спасатели, и полиция, врачи «Скорой помощи».

— Когда мы прибыли на место, там уже никого не было, — рассказала КП-Новосибирск главный врач станции «Скорой помощи» Ирина Большакова. - Полицейские сказали нам, что он просто ушел.

Сибиряки с юмором прокомментировали фото, появившееся в соцсетях:

— Давай делай сальтуху уже!

— Показушник, кому то что-то доказать пытается.

— Может, он ждет груженую баржу как в мультиках? - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU