«Сделай сальтуху!»: новосибирец забрался на край Бугринского моста
Фото, как на краю Бугринского моста стоит мужчина, 1 августа появилось в группе «Инцидент. Новосибирск». Снимок сделали очевидцы с косы на одном из пляжей под мостом.
— Залез он туда по лесенке. Сначала лодка отдыхающих подплыла, снимали его на камеры. Потом с другой стороны моста подъехали спасатели, — пишет очевидец, отправивший фотографию.
В МЧС корреспонденту КП — Новосибирск сообщили, что вызов поступал. На место выехали и спасатели, и полиция, врачи «Скорой помощи».
— Когда мы прибыли на место, там уже никого не было, — рассказала КП-Новосибирск главный врач станции «Скорой помощи» Ирина Большакова. - Полицейские сказали нам, что он просто ушел.
Сибиряки с юмором прокомментировали фото, появившееся в соцсетях:
— Давай делай сальтуху уже!
— Показушник, кому то что-то доказать пытается.
— Может, он ждет груженую баржу как в мультиках? - пишут комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU