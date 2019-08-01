АО «РЭС» приняло участие в заседании федерального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения

СЕГОДНЯ 13:26 2019-08-01T13:26:17+03:00

29 июля в Горно-Алтайске состоялось заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ СФО к прохождению отопительного сезона 2019/20 года

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Заседание проходило под председательством министра энергетики Российской Федерации Александра Новака при участии должностных лиц, в зоне ответственности которых находится вопрос подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП), а также представителей энергокомпаний, присутствующих в регионе.

Системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области - акционерное общество «Региональные электрические сети» - представлял первый заместитель генерального директора - технический директор Владимир Герасимов.

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В своем докладе министр отметил, что подготовка к зимнему сезону - важнейший период для Минэнерго России и Минстроя России, а также для генерирующих компаний и сетевых организаций. Поэтому вопрос о реализации мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в энергосистемах находится на особом контроле. В частности, было отмечено снижение аварийности по электросетевым объектам региона за шесть месяцев.

Свой вклад в снижение уровня аварийности по Сибирскому федеральному округу внесло и АО «РЭС». По итогам первого полугодия 2019 года число аварийных отключений в электрических сетях 0,4 - 110 кВ, находящихся на обслуживании Общества, уменьшилось почти на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, почти в два раза сократилось общее среднее время отключения потребителей, которое по итогам шести месяцев 2019 года составило менее двух часов.

Таким образом, за отчетный период АО «РЭС» удалось повысить показатели надежности электроснабжения потребителей Новосибирской области. Для дальнейшего обеспечения стабильной работы электросетевого комплекса региона в Обществе продолжается реализация масштабных инвестиционной и ремонтной программ. Кроме того, активно выполняются мероприятия, предусмотренные программой подготовки филиалов АО «РЭС» к работе в осенне-зимний период 2019/20 года.

Подробнее о заседании на сайте Минэнерго России.

ИСТОЧНИК KP.RU