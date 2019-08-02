Они думали, что убили людей: задержаны виновники драки в Чулыме

СЕГОДНЯ 03:43 2019-08-02T03:43:21+03:00

Задержанным 27 и 29 лет. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

Один из них уже был судим за грабеж

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В Новосибирске задержали дебоширов из бара «Атмосфера». Об этом сообщили на официальном сайте ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала о драке, которая произошла 21 июля в Чулыме. Пьяные мужчины устроили потасовку. Когда один из посетителей пытался их разнять, то был избит.

Провокаторами оказались мужчины из Чулыма и Новосибирска. Одного из них сотрудники полиции сняли с поезда по дороге в Тюменскую область. Второго задержали в квартире, в Калининском районе города Новосибирска.

- Мужчина тоже пытался скрыться и полез на соседний балкон. Там его сотрудники полиции и задержали. Оба подозреваемых думали, что виновны в смерти двух людей, ведь очевидцы сообщали именно об этом, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Против мужчин завели уголовное дело. Теперь их будут судить за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

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ИСТОЧНИК KP.RU