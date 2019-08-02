Они думали, что убили людей: задержаны виновники драки в Чулыме
В Новосибирске задержали дебоширов из бара «Атмосфера». Об этом сообщили на официальном сайте ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее КП-Новосибирск писала о драке, которая произошла 21 июля в Чулыме. Пьяные мужчины устроили потасовку. Когда один из посетителей пытался их разнять, то был избит.
Провокаторами оказались мужчины из Чулыма и Новосибирска. Одного из них сотрудники полиции сняли с поезда по дороге в Тюменскую область. Второго задержали в квартире, в Калининском районе города Новосибирска.
- Мужчина тоже пытался скрыться и полез на соседний балкон. Там его сотрудники полиции и задержали. Оба подозреваемых думали, что виновны в смерти двух людей, ведь очевидцы сообщали именно об этом, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Против мужчин завели уголовное дело. Теперь их будут судить за умышленное причинение легкого вреда здоровью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Хуже животных»: дебоширы избили сибиряка, который пытался разнять драку
Пострадавшему сломали челюсть и отбили почки (подробнее)
Драка в Чулыме.
ИСТОЧНИК KP.RU