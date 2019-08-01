Дата знакомства с мужем помогла сибирячке выиграть 12 миллионов

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-01T12:32:13+03:00

Анастасия и ее муж уже решили, что они купят новую квартиру. Фото: личный архив.

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26-летняя Анастасия Петухова - молодая мама, которая вместе с мужем воспитывает двухлетнюю дочку. А теперь она - настоящая миллионерша: девушка выиграла в лотерею 12 миллионов рублей.

- Я тогда с дочкой дома была: купила в Интернете билет на электронную лотерею: стоил он 150 рублей, - рассказывает Анастасия. - Я с детства в лотерею иногда играю, но раньше, самое большое, что выигрывала - 4 тысячи рублей.

Никакого розыгрыша в онлайне Настя не смотрела: играла с дочкой, пока ей не пришло на телефон sms, что она выиграла 12 миллионов рублей.

- У меня несколько секунд ступор был: поверить не могла, что победила, - признается Анастасия. - А вообще вся выигрышная комбинация - это какие-то значимые для нашей семьи числа. Главная из них - дата нашего с мужем знакомства.

Получит свой выигрыш семья через полгода: Петуховы уже решили, что купят на него трехкомнатную квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU