Сказочное плавание: новосибирцы устроили заплыв верхом на единорогах

СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-01T12:15:23+03:00

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Сегодня, 1 августа в Новосибирске произошло необычно мероприятие — заплыв по Оби на надувных единорогах. Две команды, старающиеся обогнать друг друга, сформировали ребята из бара «113» и компании «MAX BUS».

— Однажды мы поспорили с ребятами из бара «113», кто из нас безбашеннее, — рассказа КП-Новосибирск Максим Дулимов, создатель компании «MAX BUS». — И решили проверить это таким вот необычным способом.

Проигравшая команда будет выполнять необычное задание.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Условие соревнования тоже было весьма нестандартным: проигравшая команда должна будет выполнить какое-либо полезное для общества дело.

«Наездниками» единорогов на сегодняшний день стали пиарщики, менеджеры и бармены. На каждой надувной фигуре уместилось около 5 человек. Стартовали команды почти от Бугринского моста, а доплыли до Городского пляжа. Однако сплавиться по Оби без приключений не получилось: у команды «MAX BUS» порвался их надувной плот.

— Нашим ребятам пришлось на скорую руку склеивать скотчем и прочими подручными средствами этого единорога, — пояснил Максим Дулимов. — Одна девушка из нашей команды все время пока мы плыли, удерживала пальцем эту дырку.

Но несмотря ни на что, команде Максима Дулимова удалось выиграть, и теперь, путем голосования на сайте«MAX BUS» , люди смогут выбрать то полезное задание, которое будут обязаны выполнить ребята из «113» бара.

ИСТОЧНИК KP.RU