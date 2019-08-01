2019-08-01T11:39:49+03:00
Общество

Даже дерево обуглилось: жителей Академгородка напугал внезапный звук взрыва

Причиной случившегося стало высокое напряжение на линии электропередачи
Алена КУЛЕШОВА
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Жителей Академгородка напугал внезапный хлопок, похожий на взрыв. Фото: Аcadem.infoЖителей Академгородка напугал внезапный хлопок, похожий на взрыв. Фото: Аcadem.info
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Сегодня, 1 августа, около полудня жителей новосибирского Академгородка напугал неожиданный громкий хлопок, который люди приняли за взрыв, и мигающий свет. Причиной случившегося стало высокое напряжение на линии электропередачи.

Как выяснилось позже, инцидент произошел рядом с продуктовым магазином «Аннушка», расположенным на улице Героев труда 11а. Жители рядом стоящих домов услышали громкий пугающий звук и сирену подъезжающих к месту случившегося спецслужб.

— Рядом с этим магазином росло дерево, прямо около ЛЭП, — рассказала изданию Аcadem.info покупательница магазина «Аннушка». — Теперь его просто не узнать — все ветки обуглились. А из магазина стояла страшная вонь.

Покупательнице удалось пообщаться с продавщицей продуктового, она рассказала, что когда все случилось, она толком ничего не поняла, но очень перепугалась. Сама женщина не пострадала, но из строя вышел кондиционер, а также, из-за отключенного пожарными света, в магазине теперь не работает холодильник.

Начальник ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев в свою очередь сообщил, что ничего страшного не произошло: никакого взрыва не было, пожара из-за случившегося не началось. Просто линии находились под высоким статическим напряжением, что и вызвало этот хлопок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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