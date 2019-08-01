«Это моя игрушка!»: белые медвежата не поделили пирамидку
В новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило белые медвежата Норди и Шайна - настоящие звезды. Забавные ролики об их жизни снимает снимает новосибирская пенсионерка Анна Новикова. На днях сибирячка тоже побывала в зоопарке, и ей повезло снять видео с веселой потасовкой медвежат.
На кадрах видно, как один из медвежат играет с конусом. Ныряет, грызет и просто забавляется, как маленький ребенок. В один момент, медвежонку становится не интересна своя игрушка, и он решает отобрать точно такой же конус у другого медвежонка.
— Не трогай мой конус! У тебя свой есть, — шутит Анна в кадре.
Но брат с сестрой не долго ссорились. Медвежонок решил вернуться к своей игрушке, и между с ними снова восстановился мир.
Сибиряки умилились происходящему на видео:
— И пофутболить, и нос удлинить, и шляпку примерить — универсальные конусы.
— Как малые довольны игрушкам. Пытаются еще и стащить друг у друга. Всем счастье привалило и малышне, и нам зрителям!
— Ой, как михаськам понравились яркие игрушки! Как хорошо они с ними играют! Герда, кажется, удивилась занятости малышей!
Не трогай мой конус!.
ИСТОЧНИК KP.RU