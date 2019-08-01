«Это моя игрушка!»: белые медвежата не поделили пирамидку

СЕГОДНЯ 08:42 2019-08-01T08:42:36+03:00

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В новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило белые медвежата Норди и Шайна - настоящие звезды. Забавные ролики об их жизни снимает снимает новосибирская пенсионерка Анна Новикова. На днях сибирячка тоже побывала в зоопарке, и ей повезло снять видео с веселой потасовкой медвежат.

На кадрах видно, как один из медвежат играет с конусом. Ныряет, грызет и просто забавляется, как маленький ребенок. В один момент, медвежонку становится не интересна своя игрушка, и он решает отобрать точно такой же конус у другого медвежонка.

— Не трогай мой конус! У тебя свой есть, — шутит Анна в кадре.

Но брат с сестрой не долго ссорились. Медвежонок решил вернуться к своей игрушке, и между с ними снова восстановился мир.

Сибиряки умилились происходящему на видео:

— И пофутболить, и нос удлинить, и шляпку примерить — универсальные конусы.

— Как малые довольны игрушкам. Пытаются еще и стащить друг у друга. Всем счастье привалило и малышне, и нам зрителям!

— Ой, как михаськам понравились яркие игрушки! Как хорошо они с ними играют! Герда, кажется, удивилась занятости малышей!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/723412" frameborder="0"></iframe> Не трогай мой конус!.

ИСТОЧНИК KP.RU