В Новосибирске ограбили офис микрозаймов: ГБР приехала туда за пять минут

СЕГОДНЯ 08:02 2019-08-01T08:02:13+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях 73 экипаж группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ получил вызов в павильон микрозаймов.

Микрофинансовая организация находится на ул. Титова в Ленинском районе Новосибирска, прямо на многолюдной остановке общественного транспорта. Для того чтобы подъехать туда с площади К.Маркса, где дислоцируется ГБР, нужно сделать круг.

Через 5 минут после вызова в киоск вошли бойцы ГБР Сергей Ушаков и Анатолий Волгин и с удивлением обнаружили внутри начальника службы быстрого реагирования АБ ГВАРДИЯ Андрея Шульского. Кнопку тревожной сигнализации специалист микрофинансовой организации нажала по его просьбе.

Цель вызова – проверить оперативность прибытия ГБР и готовность экипажа к реагированию.

Андрей Шульский рассказал, что в ходе таких проверок он обращает внимание на: время прибытия, правильность действий бойцов ГБР, их экипировку, вооруженность. Все параметры должны соответствовать должностной инструкции. Немаловажное значение имеет также внешний вид бойцов и состояние автомобиля.

В данном случае гвардейцы получили оценку «Хорошо».

В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ подобные учебные тренировки для повышения боевой готовности экипажей проводятся регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU