Желтощекий растрепа: в новосибирский зоопарк привезли гиббона
В Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило привезли желтощекого хохлатого гиббона. Фотографии животного появились в официальной группе зверинца в социальных сетях. Прибыл новый постоялец из чешского города Йиглава.
— Этот вид гиббонов считается вымирающим. Природная популяция сокращается из-за охоты и разрушения человеком среды обитания желтощеких хохлатый гиббонов, — сообщают в официальной группе. — Одним из способов спасения вида от исчезновения является создание резервных популяций в зоологических парках и исследовательских центрах.
Обитают гиббоны в Камбодже, Лаосе, Вьетнами.
Общаются эти желтощекие обезьянки с помощью различных звуков. Могут даже спеть, но делают это только в парах. Кстати, в этом месяце зоопарк планирует получить еще и самку гиббона для создания новой семьи.
Гиббоны передвигаются с помощью брахиации - движения с помощью рук. Фото: Е. Черненко
ИСТОЧНИК KP.RU