Желтощекий растрепа: в новосибирский зоопарк привезли гиббона

СЕГОДНЯ 07:38 2019-08-01T07:38:22+03:00

Хохлатые обезьянки уже обжились на новом месте. Фото: Е. Черненко.

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В Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило привезли желтощекого хохлатого гиббона. Фотографии животного появились в официальной группе зверинца в социальных сетях. Прибыл новый постоялец из чешского города Йиглава.

— Этот вид гиббонов считается вымирающим. Природная популяция сокращается из-за охоты и разрушения человеком среды обитания желтощеких хохлатый гиббонов, — сообщают в официальной группе. — Одним из способов спасения вида от исчезновения является создание резервных популяций в зоологических парках и исследовательских центрах.

Обитают гиббоны в Камбодже, Лаосе, Вьетнами.

Общаются эти желтощекие обезьянки с помощью различных звуков. Могут даже спеть, но делают это только в парах. Кстати, в этом месяце зоопарк планирует получить еще и самку гиббона для создания новой семьи.

Гиббоны передвигаются с помощью брахиации - движения с помощью рук. Фото: Е. Черненко

ИСТОЧНИК KP.RU