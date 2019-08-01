«При касании – адская боль»: врач занес сибирячке опасную инфекцию, удаляя бородавку

СЕГОДНЯ 06:28 2019-08-01T06:30:20+03:00

Девушке было настолько больно, что она даже не могла ходить

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Историю о своем визите в одну из частных клиник сибирячка рассказала на «Флампе». Девушке всего лишь нужно было удалить бородавку с ноги, а в итоге ей пришлось лечиться от опасной инфекции.

- Сама процедура и укол ощущались, как очень болезненные, после мне наклеили лейкопластырь. Услышала рекомендации обрабатывать 2 раза в день, - описала ситуацию пациентка. – В следующие 3 дня нога немного опухла и болела: я ступить на неё не могла. Находилась дома все дни, обрабатывала, при касании была адская боль.

Девушка позвонила в клинику, рассказала, что с ней происходит. Но там ей посоветовали сходить на прием к хирургу в муниципальную поликлинику. Туда сибирячка и отправилась.

- Хирург, когда увидел мою ногу, был в шоке, от него услышала, что мне при операции занесли инфекцию, - рассказывает пациентка. - Мне вскрыли рану, удалили большое количество гноя, все обработали.

Но мало того, что девушке пришлось лечиться от инфекции, шипица, которую должны были удалить, так и не прошла. А потраченные 2200 рублей девушке так и не вернули.

В ответном посте на жалобу девушки клиника заявила вот что:

- У всех видов медицинских вмешательств существует какой-то процент осложнений. К сожалению, это так. Некоторые осложнения ведут к тяжким последствиям. И стремление к их минимизации (в идеале - к сведению к 0) - наша постоянная забота и задача, - написали представители медучреждения. - В Вашем случае теоретически можно предположить наличие нескольких провоцирующих факторов: изменённые мягкие ткани в области бородавки вследствие предыдущих воздействий жидким азотом (обморожение) и химическими агентами (чистотел), нарушение рекомендованного режима ухода после удаление.

ИСТОЧНИК KP.RU