«Тачка шпиона»: упавшая ветка березы «спрятала» авто

СЕГОДНЯ 06:35 2019-08-01T06:35:27+03:00

По предварительной информации, повреждений у авто нет.

Изменить размер текста: A A

Сломанное дерево «спрятало» машину сибиряка, что очень насмешило очевидцев и соцсети. Забавную фотографию случившегося сибиряки выложили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

На снимке видно, что дерево довольно старое. Ветка, видимо, не выдержала тяжести лет и упала. Под деревом стояла машина, и листва благополучно накрыла автомобиль.

— Когда решил, что днем будет дождь и решил спрятать свою «ласточку». В одном из дворов Дзержинского района, — пишет очевидец в группе.

Сибирякам этот кадр поднял настроение с утра, и они решили высказать свои версии случившегося :

— Поднять воротники! За нами слежка.

— Это просто тачка шпиона.

— Нашел, где парковаться. Он бы ее в кусты спрятал.

— Нифига себе спрятал.

— Либо кара за захват места, либо на чужое поставил. Вот хозяин и надломил веточку, - пишут в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU