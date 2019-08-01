«Тачка шпиона»: упавшая ветка березы «спрятала» авто
Сломанное дерево «спрятало» машину сибиряка, что очень насмешило очевидцев и соцсети. Забавную фотографию случившегося сибиряки выложили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
На снимке видно, что дерево довольно старое. Ветка, видимо, не выдержала тяжести лет и упала. Под деревом стояла машина, и листва благополучно накрыла автомобиль.
— Когда решил, что днем будет дождь и решил спрятать свою «ласточку». В одном из дворов Дзержинского района, — пишет очевидец в группе.
Сибирякам этот кадр поднял настроение с утра, и они решили высказать свои версии случившегося :
— Поднять воротники! За нами слежка.
— Это просто тачка шпиона.
— Нашел, где парковаться. Он бы ее в кусты спрятал.
— Нифига себе спрятал.
— Либо кара за захват места, либо на чужое поставил. Вот хозяин и надломил веточку, - пишут в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU