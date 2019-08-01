Женщина без комплексов: толстушка в просвечивающем наряде позабавила соцсети

СЕГОДНЯ 05:23 2019-08-01T05:23:54+03:00

Наряд пышки не скрывал ее формы. Фото: «Мода новосибирского метро».

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Фото толстушки в просвечивающем наряде появилось в группе «Мода новосибирского метро». В кадре – пышка, у которой через прозрачный топ видно лифчик. Разрез на длинной юбке у сибирячки тоже внушительный, так что окружающим в магазине видно все …

Пользователи соцсетей юморят над этим снимком кто во что горазд:

- Женщина без комплексов!

- Ой, у меня глазик задергался...

- Известная особа в этом районе. На самом деле зрелище чудовищное. На фото смотрится гораздо лучше, чем в реальности.

Толстушка удивила посетителей магазина. Фото: «Мода новосибирского метро».

- Если полная женщина одевает нечто подобное, это выглядит плохо. Более закрытая одежда вызвала бы впечатление сдержанной и милой женщины.

- Ну и как теперь это развидеть? – шутят они.

Но нашлись и те, кто встал на защиту сибирячки:

- Модная девчонка, что пристали!

- А я хочу такое платье!

- Хороша, чертовка, - считают комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU