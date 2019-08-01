Женщина без комплексов: толстушка в просвечивающем наряде позабавила соцсети
Фото толстушки в просвечивающем наряде появилось в группе «Мода новосибирского метро». В кадре – пышка, у которой через прозрачный топ видно лифчик. Разрез на длинной юбке у сибирячки тоже внушительный, так что окружающим в магазине видно все …
Пользователи соцсетей юморят над этим снимком кто во что горазд:
- Женщина без комплексов!
- Ой, у меня глазик задергался...
- Известная особа в этом районе. На самом деле зрелище чудовищное. На фото смотрится гораздо лучше, чем в реальности.
Толстушка удивила посетителей магазина. Фото: «Мода новосибирского метро».
- Если полная женщина одевает нечто подобное, это выглядит плохо. Более закрытая одежда вызвала бы впечатление сдержанной и милой женщины.
- Ну и как теперь это развидеть? – шутят они.
Но нашлись и те, кто встал на защиту сибирячки:
- Модная девчонка, что пристали!
- А я хочу такое платье!
- Хороша, чертовка, - считают комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU