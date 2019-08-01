В Новосибирске легковушка врезалась в цветочный киоск: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 04:28 2019-08-01T04:32:38+03:00

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Ночью в четверг, 1 августа, серьезное ДТП произошло на улице Бориса Богаткова: там легковушка врезалась в цветочный киоск.

- Мужчина на Lada Priora ехал на высокой скорости по улице Бориса Богаткова в сторону Есенина, и возле дома № 250 к1 он не справился с управлением, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации АСТ-54. - Машина влетела в киоск по продаже цветов, снесла дорожный знак.

Увы, без пострадавших не обошлось: водителя с места аварии забрали врачи «Скорой помощи». Насколько серьезные травмы он получил, пока неизвестно.

В соцсетях обсуждают произошедшую аварию:

- Хорошо, что все живы, при таких-то повреждениях!

- На скорости 150 километров в час шёл что ли? Расстояние-то от киоска 60 метров.

- Вот и купил цветов! Надеюсь, с сотрудником цветочного все в порядке, - пишут комментаторы под постом о ночном ДТП.

В Новосибирске легковушка протаранила цветочный киоск.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU