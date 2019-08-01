«Это жуть!»: бойцовская собака напала на пони в новосибирском парке

СЕГОДНЯ 03:36 2019-08-01T03:42:19+03:00

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О ЧП, которое случилось в парке «Березовая роща» 30 июля, очевидцы рассказали на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Без присмотра и контроля, стаффордширский терьер бегал по всему парку и в итоге кинулся на пони. Собака кидалась шею и морду пони, зацепила ногу и другие части тела, очень хорошо потрепала пони, - сообщила Кристина. – При этом хозяин пса после случившегося просто ушел и даже не извинился.

Очевидцы говорят, что хозяин собаки гуляет в парке каждый день.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Пользователи соцсетей возмутила эта история:

- Это жуть, - пожалуй, самый мягкий из комментариев.

Важный момент: очевидцы заявили, что хозяин этого пса, когда гуляет с ним, травит его на белок. Причем живет где-то рядом с парком, потому что часто там бывает. Сам же пес явно худой и неухоженный. И сейчас владелица пони хочет найти владельца собаки и обратиться в правоохранительные органы. Связаться с Кристиной можно по тел. 299-65-60.

У пони остались следы от нападения собаки по всему телу.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU