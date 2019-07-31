"Мальчики, девочки танцуют": новосибирские музыканты устроили концерт на крыше

СЕГОДНЯ 20:16 2019-07-31T20:16:31+03:00

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Сегодня обычные рабочие будни сибиряков прервал внезапно начавшийся концерт. Причем, площадку музыканты выбрали весьма оригинальную: крышу постройки, прилегающую к офисному зданию на улице Советская 64. Репертуар группы тоже не мог не радовать, с улицы доносились всем знакомые мелодии, песни, которые у многих ассоциируются с веселой порой молодости и студенчества.

— Мы часто играем в таких форматах, как приглашенная группа, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск музыканты из Новосибирской группы «Porto». — Иногда выступаем на квартирниках, в разных новосибирских клубах и ресторанах. Наше творчество — это то, что мы делаем для людей, поэтому поем обычно "нестареющую классику».

Музыканты признаются, что на крыше им играть приходится впервые, однако впечатления от такого нового формата работы очень яркие: играть «на высоте» под стук колес проезжающих мимо поездов — интересная практика.

— Я на такой вечеринке не впервые, их устраивает периодически фитнес-клуб, в который я хожу, — рассказала КП-Новосибирск гостья концерта. — Но не часто выпадает шанс послушать любимые песни вживую, да еще и с возможностью подпеть музыкантам!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/723371" frameborder="0"></iframe> Новосибирские музыканты решили устроить концерт прямо на крыше.

ИСТОЧНИК KP.RU