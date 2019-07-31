Мусоровоз-убийца: под колесами грузовика погиб велосипедист

СЕГОДНЯ 17:08 2019-07-31T17:08:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 31 июля, серьезная авария произошла на трассе К-17Р: под колесами мусоровоза там погиб велосипедист.

- В 8 утра 56-летний водитель ГАЗа ехал со стороны Новосибирска в сторону Ордынского кольца, - пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области. - На 15-м километре он сбил велосипедиста: парень, которому на вид было 25-30 лет, переезжал дорогу по пешеходному переходу.

От полученных травм сибиряк погиб на месте аварии. Как пояснили в полиции, за последние 10 дней это уже не первый случай, когда мусоровоз насмерть сбивал человека. 20 июля в 4.30 утра на улице Палласа,1 КАМАЗ, перевозивший мусор, наехал на двух женщин. Одна из сибирячек погибла, вторую в тяжёлом состоянии увезли в больницу. Жители района сказали, что светофор, установленный на трассе, ночью не работает.

Корреспонденты КП-Новосибирск поинтересовались у представителей ГИБДД, почему именно мусоровозы так часто попадают в такие страшные аварии. Может, все дело в конструкции машин?

- Мусоровоз относится к категории спецмашин. А их проектируют и изготавливают предприятия, которые обязаны соблюдать все требования по безопасности техники на дороге. И заводы их соблюдают. Ни одну машину, которая может представлять опасность для людей и участников дорожного движения не пропустит ОТК, - опровергли эту версию в ГИБДД Новосибирской области.

Немалое количество ДТП с участием грузового транспорта ежегодно происходит в Новосибирске и области. По словам инспектора группы пропаганды ГИБДД города Владислава Савченкова, далеко не всегда виноваты водители.

- Конечно, большой грузовой транспорт тяжелее остановить в случае ДТП, особенно с людьми, но статистики, которая бы свидетельствовала о поголовной вине водителей грузовиков, нет, - сказал корреспонденту КП-Новосибирск Владислав Савченков. – Пешеходы и велосипедисты сами должны быть предельно внимательны на дорогах. Равно как и автомобилисты, которые управляют машинами любых размеров и конфигураций.

Сейчас в обстоятельствах произошедших аварий разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU