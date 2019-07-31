2019-07-31T15:01:28+03:00
Общество

Жил один, когда исчез - никто не знает: в Новосибирске пропал мужчина в очках

О том, где находится пропавший ничего не известно с 29 июля
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Мужчина ушел из дома 29 июля. Фото: ПСО "Маяк"Мужчина ушел из дома 29 июля. Фото: ПСО "Маяк"
Изменить размер текста:

Волонтеры поискового отряда «Маяк» ищут пропавшего 33-летнего жителя Новосибирска Балабанова Андрея Леонидовича. Мужчина ушел из дома в Октябрьском районе по адресу ул. Татьяны Снежиной 29 июля. На сегодняшний день до сих пор неизвестно, где он находится.

— Приметы: Рост 172 сантиметра, крупное телосложение, темно — русые волосы, серо-голубые глаза, — говорится в ориентировке поискового отряда «Маяк». — Также пропавший носит очки.

Как сообщают волонтеры отряда, мужчина проживает один, поэтому обнаружить его пропажу родственникам удалось только спустя какое-то время, после чего они обратились в полицию.

— Из-за того, что никого не было с мужчиной рядом в тот день, когда он пропал, остается неизвестным даже то, во что он был одет, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «Маяк».

Всех, кто знает что-нибудь о местонахождении Андрея Леонидовича, волонтеры просят сообщить об этом по номеру телефона 8-951-393-0911 поискового отряда «Маяк» или сообщить любую имеющуюся информацию в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волочкова, смотри! Парень показывает невероятную растяжку в воздухе
Белая отрава: в новосибирском молоке нашли кишечную палочку
Под Новосибирском фельдшер убил пенсионерку уколом анальгина
Внесла 50 тысяч: депутат Госдумы Вера Ганзя скинулась на памятник Ленину в Барабинске
Нечистая сила царапает мебель: жительница Новосибирска написала заявление на полтергейста
Подземка за 20 миллиардов: жители Родников просят сделать станцию метро в их районе
Анна Терешкова: музыкальная школа не замуровывала кошек в подвале
Остановите пожары! Новосибирец с трехлетней дочкой запустил трогательный флешмоб в защиту горящих лесов
Новые светофоры и разметка появятся на улице Большевистской в Новосибирске
«Обязаны были на «Скорой» везти»: Минздрав проверяет больницу, из которой выгоняли пациента
Как в сказке! Сибирячка устроила волшебную фотоссесию с белоснежным Пегасом
«Ваших детей учат нелюди и садисты»: 40 кошек замуровали в подвале музыкальной школы
«Стоят близко друг к другу»: в новосибирских палаточных лагерях нашли нарушения
Попал под «инкассаторов»: пешеход отделался сотрясением и переломом руки после наезда фургона
«Выходите за ворота и вызывайте скорую»: видео, как новосибирца выгоняют из больницы, возмутило соцсети
Даже немного завидую: новосибирцы хвастаются в соцсетях фото невероятного заката
От ионосферы донеслась русская речь: житель Финляндии поймал необычный сигнал из Сибири
Ушла из дома и не вернулась: в Новосибирске ищут пропавшую пенсионерку в серой кофте
Селфи не вышло: на «сибирских Мальдивах» рухнул квадрокоптер немцев
«Он был адекватным, не пьяным»: новосибирец утонул во время фолк-фестиваля в Подмосковье
А папа в это время спал: плачущая девочка едва не выпала с третьего этажа