Жил один, когда исчез - никто не знает: в Новосибирске пропал мужчина в очках

СЕГОДНЯ 15:01 2019-07-31T15:01:28+03:00

О том, где находится пропавший ничего не известно с 29 июля

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Волонтеры поискового отряда «Маяк» ищут пропавшего 33-летнего жителя Новосибирска Балабанова Андрея Леонидовича. Мужчина ушел из дома в Октябрьском районе по адресу ул. Татьяны Снежиной 29 июля. На сегодняшний день до сих пор неизвестно, где он находится.

— Приметы: Рост 172 сантиметра, крупное телосложение, темно — русые волосы, серо-голубые глаза, — говорится в ориентировке поискового отряда «Маяк». — Также пропавший носит очки.

Как сообщают волонтеры отряда, мужчина проживает один, поэтому обнаружить его пропажу родственникам удалось только спустя какое-то время, после чего они обратились в полицию.

— Из-за того, что никого не было с мужчиной рядом в тот день, когда он пропал, остается неизвестным даже то, во что он был одет, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «Маяк».

Всех, кто знает что-нибудь о местонахождении Андрея Леонидовича, волонтеры просят сообщить об этом по номеру телефона 8-951-393-0911 поискового отряда «Маяк» или сообщить любую имеющуюся информацию в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU