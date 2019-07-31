Белая отрава: в новосибирском молоке нашли кишечную палочку

СЕГОДНЯ 13:54 2019-07-31T13:54:39+03:00

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В Карасукском районе закрыли цех по производству молока. Об этом сообщили на официальном сайте Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области. Специалисты проводили там внеплановую проверку на производстве и выявили ряд санитарно-эпидемиологических нарушений.

— В молочной продукции былва обнаружена кишечная палочка, которая опасна для здоровья людей. Деятельность цеха приостановлена на 30 суток, — сообщает пресс-служба УФССП.

Были претензии у специалистов к самому цеху: там нашли нарушения санитарных норм. Возобновит свою работу он только в том случае, если устранит все выявленные недостатки. В противном случае, предпринимателю будет грозить уголовная ответственность.

Когда новость появилась в социальных сетях, сибиряки стали ее обсуждать:

— Я вот молоко очень люблю и изрядно так струхнула, когда новость прочитала, - пишет одна из комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU