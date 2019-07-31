2019-07-31T13:54:39+03:00
Общество

Белая отрава: в новосибирском молоке нашли кишечную палочку

Деятельность антисанитарного цеха приостановлена
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Обнаруженная в молоке зараза является опасной для жизни людей.Обнаруженная в молоке зараза является опасной для жизни людей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Карасукском районе закрыли цех по производству молока. Об этом сообщили на официальном сайте Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области. Специалисты проводили там внеплановую проверку на производстве и выявили ряд санитарно-эпидемиологических нарушений.

— В молочной продукции былва обнаружена кишечная палочка, которая опасна для здоровья людей. Деятельность цеха приостановлена на 30 суток, — сообщает пресс-служба УФССП.

Были претензии у специалистов к самому цеху: там нашли нарушения санитарных норм. Возобновит свою работу он только в том случае, если устранит все выявленные недостатки. В противном случае, предпринимателю будет грозить уголовная ответственность.

Когда новость появилась в социальных сетях, сибиряки стали ее обсуждать:

— Я вот молоко очень люблю и изрядно так струхнула, когда новость прочитала, - пишет одна из комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жил один, когда исчез - никто не знает: в Новосибирске пропал мужчина в очках
Волочкова, смотри! Парень показывает невероятную растяжку в воздухе
Под Новосибирском фельдшер убил пенсионерку уколом анальгина
Внесла 50 тысяч: депутат Госдумы Вера Ганзя скинулась на памятник Ленину в Барабинске
Нечистая сила царапает мебель: жительница Новосибирска написала заявление на полтергейста
Подземка за 20 миллиардов: жители Родников просят сделать станцию метро в их районе
Анна Терешкова: музыкальная школа не замуровывала кошек в подвале
Остановите пожары! Новосибирец с трехлетней дочкой запустил трогательный флешмоб в защиту горящих лесов
Новые светофоры и разметка появятся на улице Большевистской в Новосибирске
«Обязаны были на «Скорой» везти»: Минздрав проверяет больницу, из которой выгоняли пациента
Как в сказке! Сибирячка устроила волшебную фотоссесию с белоснежным Пегасом
«Ваших детей учат нелюди и садисты»: 40 кошек замуровали в подвале музыкальной школы
«Стоят близко друг к другу»: в новосибирских палаточных лагерях нашли нарушения
Попал под «инкассаторов»: пешеход отделался сотрясением и переломом руки после наезда фургона
«Выходите за ворота и вызывайте скорую»: видео, как новосибирца выгоняют из больницы, возмутило соцсети
Даже немного завидую: новосибирцы хвастаются в соцсетях фото невероятного заката
От ионосферы донеслась русская речь: житель Финляндии поймал необычный сигнал из Сибири
Ушла из дома и не вернулась: в Новосибирске ищут пропавшую пенсионерку в серой кофте
Селфи не вышло: на «сибирских Мальдивах» рухнул квадрокоптер немцев
«Он был адекватным, не пьяным»: новосибирец утонул во время фолк-фестиваля в Подмосковье
А папа в это время спал: плачущая девочка едва не выпала с третьего этажа