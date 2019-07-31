2019-07-31T13:03:26+03:00
Происшествия

Под Новосибирском фельдшер убил пенсионерку уколом анальгина

Медик знал об аллергии у пациентки, но ввел лекарство, где этот препарат был
Наталья АЛЕКСЕЕВА
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Неправильный укол стоил пациентке жизни.Неправильный укол стоил пациентке жизни.Фото: Олег УКЛАДОВ
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На скамье подсудимых в ближайшее время окажется фельдшер из Маслянинского района: его обвиняют в гибели пациентки из-за анафилактического шока.

Все произошло 20 апреля 2019 когда, когда фельдшер приехал на вызов к пожилой пациентке из Маслянино. Пенсионерка пожаловалась фельдшеру на головокружение и боль в груди. С пациенткой находилась родственница, которая предупредила врача о том, что у женщины аллергия на анальгин.

Почему фельдшер не взял это во внимание, будут разбираться правоохрантели. Не смотря на предупреждение, медик поставил сибирячке укол, в составе которого был анальгин. У женщины случился анафилактический шок. Её увезли в реанимацию ГБУЗ «Маслянинская ЦРБ», но врачи спасти ее уже не смогли.

- Фельдшера будут судить за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, - пояснили в прокуратуре Новосибирской области

Уголовное дело рассмотрят в Черепановском районном суде Новосибирской области. Грозит медику до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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