2019-07-31T10:56:12+03:00
Общество

Анна Терешкова: музыкальная школа не замуровывала кошек в подвале

Чиновница утверждает, что школа просто арендует помещение в этом доме
Алена КУЛЕШОВА
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Анна Терешкова утверждает, что сотрудники музыкальной школы не виноваты в случившемся. Фото: Михаил ФРОЛОВАнна Терешкова утверждает, что сотрудники музыкальной школы не виноваты в случившемся. Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Анна Терешкова опровергла утверждения зоозащитников о том, что сотрудники Детской музыкальной школы № 2 каким-либо образом причастны к ситуации с «замурованными» в подвале котятами. Напомним, что на днях новосибирские активисты, помогающие животным, возмутились запертыми в подвале дома кошками.

— Мы уже давно работаем с этим домом, стараемся отлавливать и стерилизовать кошек — написала у себя в «Фейсбуке» зоозащитница Татьяна Николаева. — Но недавно я увидела просто ужасную картину: лаз, через который животные попадали в подвал, кто-то забил! Котята весь день просидели голодные, потому что не могли выбраться!

Однако, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска утверждает, что сотрудники учебного учреждения не имеют к этому никакого отношения.

— Музыкальная школа не может быть причастна к этому никаким образом, — говорит Анна Терешкова. — Они арендуют помещение в этом здании, а заниматься всеми делами, связанными с подвалом, могут только жильцы дома. Поэтому, вероятно, подвал закрыл кто-то из них.

По словам Анны, как только она узнала о случившемся, то разу же решила разобраться с этим делом, поскольку, если бы к этому действительно была причастна музыкальная школа, то это бы напрямую касалось департамента культуры.

— Сейчас, конечно, этим будут заниматься другие госструктуры. Помочь жителям, конечно же, необходимо, нельзя просто оставить эту ситуацию на зоозащитников, — утверждает Анна Терешкова. — На самом деле, это очень двоякая ситуация. Конечно же, жалко и животных, им тоже нужно где-то жить, греться. Но с другой стороны, мы также должны понимать, что у нас есть законодательство, и нахождение такого количества животных в подвалах жилого дома, тем более рядом с учебным учреждением — просто недопустимо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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