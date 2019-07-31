Остановите пожары! Новосибирец с трехлетней дочкой запустил трогательный флешмоб в защиту горящих лесов

СЕГОДНЯ 08:23 2019-07-31T08:23:09+03:00

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Трехлетняя дочка жителя Новосибирска Владимира Силютина захотела поддержать своего отца в желании спасти лес и животных, которые гибнут в пожаре.

— 29 июля я целый день был в раздумьях, по поводу лесных пожаров в Красноярском крае, я жил там, пересек пусть не всю, но 600 километров между этими величественными лесами, по пути встречались и медведи, и лисы, однажды даже лось пришел к нам на работу. И я не могу себе представить, какие мучения перенесли животные, сколько погибло уже и погибнет еще от бездействия властей. К вечеру этого дня я решил сам запустить флешмоб. Может быть это примитивно, но я надеюсь, что результат будет и леса Сибири спасут, — рассказал КП — Новосибирск местный житель Владимир Силютин.

Он добавил, что свое обращение он отправил во множество групп по разным городам России.

— Я написал текст на листке бумаги, фотографировала меня супруга. Моя дочь Виктория увидела странную фотосессию и задала вопрос: а что это? Зачем это? Я как мог объяснил ей ситуацию о лесных пожарах и что животные теряют свои дома и что я хочу попросить всех поддержать меня, чтоб дом у животных не отнимали. Моя дочка спросила: «А можно я тоже помогу?». Я просто не могу отказать и ценю ее рвение помочь, поэтому сделали фото и с ней, — поделился Владимир, отметив, что на данный момент у них уже около 200 репостов и их количество растет.

Напомним, бушующие в Красноярском крае пожары отразились и на экологии соседних регионов, в их числе и Новосибирской области. Дымка, окутавшая Новосибирск, держалась в городе около недели, а жители наблюдали красное солнце каждый день.

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ИСТОЧНИК KP.RU