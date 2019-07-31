«Обязаны были на «Скорой» везти»: Минздрав проверяет больницу, из которой выгоняли пациента

СЕГОДНЯ 07:16 2019-07-31T07:20:13+03:00

Минздрав проведет проверку по инциденту в одной из больниц Новосибирска. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

Инцидент произошел в одной из больниц Новосибирска, где мужчина остался без помощи медиков

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В Министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали ситуацию с пациентом, который пришел в больницу с жалобами на боли в животе, а его выгнали из клиники.

— Минздрав региона проведет проверку по данному инциденту. По данному случаю главврачу больницы будет выдано представление о недопустимости подобного поведения сотрудниками. В отношении медработника будут приняты административные и дисциплинарные меры, — отметил начальник пресс-службы Правительства Новосибирской области Роман Кулаковский.

Напомним, об инциденте стало известно во вторник, 30 июля, после того, как в интернете появилось видео, снятое девушкой, которая стала свидетельницей произошедшего. Новосибирца, который пришел с жалобой на здоровье выставили из клиники, а увидев, что их снимают, персонал накинулся и на саму девушку. Но после небольшой перепалки телефон, который вначале забрали, ей вернули.

ИСТОЧНИК KP.RU