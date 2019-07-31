Как в сказке! Сибирячка устроила волшебную фотоссесию с белоснежным Пегасом

СЕГОДНЯ 06:33 2019-07-31T06:36:52+03:00

Белоснежные крылья на лошади смотрелись очень красиво и совсем ей не мешали.

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Сказочная фотосессия на берегу Оби очень удивила отдыхавших рядом в палатках людей.

— Крылья Пегасу придумала и изготовила Вероника Дичка (она же и предложила идею с Пегасом). Ей даже пришлось переделать седло, приваривать крепление, чтобы крылья держались. При этом закрепили мы все достаточно быстро. Крылья на лошадке смотрелись очень необычно и главное, совсем ей не мешали, — рассказала КП — Новосибирск о своей очередной необычной работой фотограф Юлия Квиткина.

Сказочный образ Пегаса вышел очень красивым.

Она уточнила, что фотосъемку проводили на ОбьГЭСе.

— Рядом конюшня, где и взяли на прокат лошадь, и пляж с красивейшей полянкой, что позволило сделать сказочные фотографии. А вот отдыхающие на берегу в палатках люди с утра были очень удивлены появлению Пегаса, — поделилась Юлия.

Она добавила, что и детям, участвовавшим в процессе съемок, все тоже очень понравилась, они с удовольствием примерили крылья чуть меньшего размера и на себя.

Напомним, что ранее Юлия устроила необычную фотосессию для своей подруги, придумав ей образ ангела с арфой.

Фотосессия с Пегасом получилась волшебной.

ИСТОЧНИК KP.RU