2019-07-31T06:36:52+03:00
Общество

Как в сказке! Сибирячка устроила волшебную фотоссесию с белоснежным Пегасом

Из белого скакуна сделали настоящего Пегаса, надев на него огромные крылья
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Белоснежные крылья на лошади смотрелись очень красиво и совсем ей не мешали.Белоснежные крылья на лошади смотрелись очень красиво и совсем ей не мешали.
Изменить размер текста:

Сказочная фотосессия на берегу Оби очень удивила отдыхавших рядом в палатках людей.

— Крылья Пегасу придумала и изготовила Вероника Дичка (она же и предложила идею с Пегасом). Ей даже пришлось переделать седло, приваривать крепление, чтобы крылья держались. При этом закрепили мы все достаточно быстро. Крылья на лошадке смотрелись очень необычно и главное, совсем ей не мешали, — рассказала КПНовосибирск о своей очередной необычной работой фотограф Юлия Квиткина.

Сказочный образ Пегаса вышел очень красивым.

Сказочный образ Пегаса вышел очень красивым.

Она уточнила, что фотосъемку проводили на ОбьГЭСе.

— Рядом конюшня, где и взяли на прокат лошадь, и пляж с красивейшей полянкой, что позволило сделать сказочные фотографии. А вот отдыхающие на берегу в палатках люди с утра были очень удивлены появлению Пегаса, — поделилась Юлия.

Она добавила, что и детям, участвовавшим в процессе съемок, все тоже очень понравилась, они с удовольствием примерили крылья чуть меньшего размера и на себя.

Напомним, что ранее Юлия устроила необычную фотосессию для своей подруги, придумав ей образ ангела с арфой.

Фотосессия с Пегасом получилась волшебной.

Фотосессия с Пегасом получилась волшебной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ваших детей учат нелюди и садисты»: 40 кошек замуровали в подвале музыкальной школы
«Стоят близко друг к другу»: в новосибирских палаточных лагерях нашли нарушения
Попал под «инкассаторов»: пешеход отделался сотрясением и переломом руки после наезда фургона
«Выходите за ворота и вызывайте скорую»: видео, как новосибирца выгоняют из больницы, возмутило соцсети
Даже немного завидую: новосибирцы хвастаются в соцсетях фото невероятного заката
От ионосферы донеслась русская речь: житель Финляндии поймал необычный сигнал из Сибири
Ушла из дома и не вернулась: в Новосибирске ищут пропавшую пенсионерку в серой кофте
Селфи не вышло: на «сибирских Мальдивах» рухнул квадрокоптер немцев
«Он был адекватным, не пьяным»: новосибирец утонул во время фолк-фестиваля в Подмосковье
А папа в это время спал: плачущая девочка едва не выпала с третьего этажа