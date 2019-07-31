«Стоят близко друг к другу»: в новосибирских палаточных лагерях нашли нарушения

СЕГОДНЯ 03:59 2019-07-31T04:02:22+03:00

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В Новосибирской области, после трагедии в хабаровском «Холдоми», провели масштабную внеплановую проверку детских палаточных лагерей, при этом особое внимание уделялось проверке информации о нелегальных палаточных лагерях.

По словам министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослава Фролова, внеплановые проверки палаточных лагерей прошли на прошлой неделе, 24 июля. Он отметил, что сейчас в регионе 11 палаточных лагерей, при этом в настоящий момент работают только три лагеря, в двух других проходит пересмена.

— Во время проверок в лагерях нашли недостатки, связанные, в первую очередь, с близким расположением палаток друг к другу, — рассказали в ведомстве, добавив, что нарушения, которые не были устранены во время проверок, будут рассмотрены на очередном заседании областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

Напомним, страшный пожар в хабаровском лагере «Холдоми» унес жизни четверых детей. 10-летняя София Валова погибла сразу же. 12-летнюю Веронику Стрыпину, 12-летнюю Елизавету Безрукову и 10-летнего Алексея Мартыненко успели привезти в больницу, но врачам спасти их не удалось. Чтобы избежать повторения трагедии, в Новосибирской области была создана специальная межведомственная комиссия по проверке пожарной безопасности в детских лагерях.

Фото: mtsr.nso.ru. Главным недочетом назвали близкое расположение палаток в лагере.

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ИСТОЧНИК KP.RU