Попал под «инкассаторов»: пешеход отделался сотрясением и переломом руки после наезда фургона
Авария произошла вечером во вторник, 30 июля в Калининском районе Новосибирска. Под инкассаторский автомобиль попал мужчина.
— Возле ДК «Горького» на улице Богдана Хмельницкого фургон Ford Tranzit инкассаторской службы наехал на пешехода. Пострадавший был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и переломом руки, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По словам водителя «Форда», сбитый мужчина находился в десятке метров от пешеходного перехода.
— Я ехал по встречной и в последний момент его увидел, посигналил инкассатору, но уже поздно. У сбитого мужчины тяжелое сотрясение и открытый перелом левой руки. Перебегал дорогу на красный, к тому же был пьян, — добавил очевидец.
У фургона от удара оказалось вырвано боковое зеркало и осталась вмятина на бампере.
На месте происшествия работали сотрудники полиция, подробности произошедшего выяснятся.
После ДТП у машины оказалось отрвано зеркало.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU