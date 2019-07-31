Попал под «инкассаторов»: пешеход отделался сотрясением и переломом руки после наезда фургона

СЕГОДНЯ 03:02 2019-07-31T03:10:33+03:00

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Авария произошла вечером во вторник, 30 июля в Калининском районе Новосибирска. Под инкассаторский автомобиль попал мужчина.

— Возле ДК «Горького» на улице Богдана Хмельницкого фургон Ford Tranzit инкассаторской службы наехал на пешехода. Пострадавший был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и переломом руки, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам водителя «Форда», сбитый мужчина находился в десятке метров от пешеходного перехода.

— Я ехал по встречной и в последний момент его увидел, посигналил инкассатору, но уже поздно. У сбитого мужчины тяжелое сотрясение и открытый перелом левой руки. Перебегал дорогу на красный, к тому же был пьян, — добавил очевидец.

У фургона от удара оказалось вырвано боковое зеркало и осталась вмятина на бампере.

На месте происшествия работали сотрудники полиция, подробности произошедшего выяснятся.

После ДТП у машины оказалось отрвано зеркало.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU