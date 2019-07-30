2019-07-30T21:02:16+03:00
Общество

Даже немного завидую: новосибирцы хвастаются в соцсетях фото невероятного заката

Окрашенное в красивые тона небо поразило сибиряков
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирцы поделились в соцсетях фотографиями красивого заката. Фото: Слушатель Радио "Комсомольская правда"Новосибирцы поделились в соцсетях фотографиями красивого заката. Фото: Слушатель Радио "Комсомольская правда"
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Сегодня вечером новосибирцы смогли наблюдать очень красивый закат, окрасивший улицы города в розоватые оттенки. После нескольких дней, в которые небо было затянуто плотной дымкой, для сибиряков увидеть чистое небо в красивых тонах — настоящий праздник.

Окрашенное в розовые тона небо покорило сибиряков. Фото: Виктория МИНАЕВА

Окрашенное в розовые тона небо покорило сибиряков.Фото: Виктория МИНАЕВА

Солнце 30 июля начало садиться примерно в половину десятого вечера. Многие жители города не удержались и решили запечатлеть фотогеничное небо на камеру своего смартфона. Эти снимки сразу же приглянулись пользователям соцсетей. Вот, что они пишут в комментариях под постами новосибирцев:

— Невероятно красивый сегодня был закат!

— Я даже немного завидую жителям многоэтажек, ведь у них есть возможность каждый день видеть такое разное небо.

— Как же нашему городу идет это небо!

Фотографии яркокого заката новосибирцы поспешили выложить в соцсети. Фото: Слушатель Радио "Комсомольская правда"

Фотографии яркокого заката новосибирцы поспешили выложить в соцсети. Фото: Слушатель Радио "Комсомольская правда"

ИСТОЧНИК KP.RU

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