2019-07-30T20:30:25+03:00
Наука

От ионосферы донеслась русская речь: житель Финляндии поймал необычный сигнал из Сибири

Иностранец расшифровал запись и понял, что речь идет о Новосибирской области
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Финский радиолюбитель Юха Иленен и его антенна.Финский радиолюбитель Юха Иленен и его антенна.
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Финский радиолюбитель Юха Иленен установил на улице громоздкую, но очень мощную антенну. Так житель Ханкасалми ловит сигнал на расстоянии в тысячи километров. Удается не всегда – нужно, чтобы повезло с погодой и сошлись нужные физические факторы. В этот раз повезло: сквозь сильнейшие помехи донеслась русская речь. Юха услышал, что звучат числа. Это был телефон! Финн вычислил, что этот номер относится к Новосибирской области. А радиостанция – «Комсомольская правда».

Юха обрадовался: не каждый радиолюбитель поймает волну на таком расстоянии. И послал в редакцию КП-Новосибирск письмо:

«Это возможно благодаря ионосфере» - финский радиолюбитель услышал голос из Сибири. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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- Я хочу сообщить вам о получении программы Радио «Комсомольская Правда»-Новосибирск» в Финляндии. У меня есть радио-хобби - я пытаюсь слушать FM-станции на большие расстояния. Это возможно благодаря способности ионосферы иногда отражать радиосигналы на Землю. Я построил очень хорошую антенну, чтобы ловить сигнал лучших радиостанций России, - написал финн, прислал запись эфира и попросил подтвердить его принадлежность радиостанции.

Все сходится: Юха, действительно, настроился на «Комсомольскую правду». Правда, задачка с источником сигнала разгадана не до конца. Эфир, который поймал финн, действительно, был записан в Сибири и касался Новосибирской области, но звучал по всей России.

И все равно – это большой успех: финн не просто настроился на волну из России, а получил ее чуть ли не из космоса!

Антенна, которая помогла услышать русскую речь.

Антенна, которая помогла услышать русскую речь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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