Ставка на «цифру»: областной IT-департамент стал министерством

СЕГОДНЯ 16:58 2019-07-30T16:58:55+03:00

Изменить размер текста: A A

IT-департамент областного правительства преобразовали в министерство цифрового развития и связи. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников особо подчеркнул, что для нашего интеллектуального региона цифровая трансформация — приоритет.

— Здесь есть строгая логика: департаменты отвечают за функции, министерства — за развитие отраслей экономики. Для Новосибирской области, где один из самых мощных в стране IT-кластеров и целый ряд техвузов, развитие цифрового направления особенно актуально. Преобразование департамента в новую структуру позволит организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех отраслях социально-экономической сферы региона, повысить эффективность государственного управления в сфере цифрового развития, — отметил губернатор.

Министерство будет отвечать за развитие всех составляющих цифровой экономики. Например, ведомство будет координировать нацпрограмму «Цифровая экономика Российской Федерации» в области. А еще — продвигать региональные IT-проекты на федеральном уровне, оказывать предприятиям поддержку, в том числе и финансовую.

Кстати, руководитель остается прежний — Анатолий Дюбанов, теперь он будет министром цифрового развития и связи.

ИСТОЧНИК KP.RU