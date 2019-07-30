2019-07-30T16:58:55+03:00
Общество

Ставка на «цифру»: областной IT-департамент стал министерством

Ведомство будет курировать внедрение цифровых технологий в социальной-экономической отрасли
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
За IT-технологиями - будущее!За IT-технологиями - будущее!Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
Изменить размер текста:

IT-департамент областного правительства преобразовали в министерство цифрового развития и связи. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников особо подчеркнул, что для нашего интеллектуального региона цифровая трансформация — приоритет.

— Здесь есть строгая логика: департаменты отвечают за функции, министерства — за развитие отраслей экономики. Для Новосибирской области, где один из самых мощных в стране IT-кластеров и целый ряд техвузов, развитие цифрового направления особенно актуально. Преобразование департамента в новую структуру позволит организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех отраслях социально-экономической сферы региона, повысить эффективность государственного управления в сфере цифрового развития, — отметил губернатор.

Министерство будет отвечать за развитие всех составляющих цифровой экономики. Например, ведомство будет координировать нацпрограмму «Цифровая экономика Российской Федерации» в области. А еще — продвигать региональные IT-проекты на федеральном уровне, оказывать предприятиям поддержку, в том числе и финансовую.

Кстати, руководитель остается прежний — Анатолий Дюбанов, теперь он будет министром цифрового развития и связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Красный проспект, 18»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Он был адекватным, не пьяным»: новосибирец утонул во время фолк-фестиваля в Подмосковье
А папа в это время спал: плачущая девочка едва не выпала с третьего этажа
Экс-главу Барабинска, заставившего людей отсасывать воду с потолков, отдали под суд
Школьные ярмарки 2019: когда пройдут в Новосибирске, адреса, время работы
День ВДВ 2019: где пройдет в Новосибирске, праздничная программа
Нужно 150 тысяч: новосибирские общественники собирают деньги на восстановление стелы с Николаем II
«Клеща сразу не заметил»: школьник впал в кому после прогулки
Причины смерти очень запутаны: пропавшего около села Завьялово новосибирца нашли погибшим
«Нежнятинка какая»: видео с белочкой Соней, разнежившейся на ручках, позабавило соцсети
«Дорогу домой она не найдет»: в Новосибирске пропала женщина в мужских туфлях
«Отец погиб, трое детей выжили»: стали известны подробности страшной аварии в Искитимском районе
«Так начинается завтрак»: сибирячка нашла в купленном йогурте червяка
«Это будет легендарно»: фанаты ХК «Сибирь» собирают деньги на сюрприз для хоккеиста Владимира Тарасенко
Сильно скучал: сибиряк сделал тату со своим любимым псом
Авиашоу в Мочище 2019: парашютист снял эпичное видео на высоте 3 километра
Им не страшно: подростки поплыли на шлюпках по Обскому морю
По песку без лифчика: сибирячка устроила танцы в мексиканской пустыне
Сломался мотор: в Новосибирской области семь человек чуть не утонули на катере
Вождь обветшал: власти Барабинска просят скинуться на ремонт памятника Ленину
Их бросили люди: сибирячка спасает лис из закрывшегося контактного зоопарка
Тепло, но мокро: в Новосибирск идет жара с грозами