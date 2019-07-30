«Выходите за ворота и вызывайте скорую»: видео, как новосибирца выгоняют из больницы, возмутило соцсети
В кадре - мужчина пришел в больницу и пожаловался на боли в животе. Но вместо помощи его просто выставили из клиники. Видео конфликта выложила подписчица группы «Инцидент. Новосибирск».
— Ему сказали, чтобы вышел за ворота больницы, вызвал скорую или такси, и уезжал в 11 больницу. Объяснив все тем, что в больнице нет хирурга, — рассказывает очевидец Татьяна.
Когда девушка начала снимать происходящее на телефон, на нее с кулаками накинулись охранник и медсестра. Телефон забрали, но когда Татьяна начала угрожать полицией аппарат вернули.
В комментариях сибиряки тоже высказали свое мнение:
— Жуткая больница, туда везут кого не попадя, давно дурной славой славится.
— Работать не хотят гнать их в месте с охранникам надо.
— Обязаны были по скорой везти, и вызывать они, а не он, - пишут комментаторы.
Инцидент в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU