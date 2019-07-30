«Выходите за ворота и вызывайте скорую»: видео, как новосибирца выгоняют из больницы, возмутило соцсети

СЕГОДНЯ 21:07 2019-07-30T21:07:39+03:00

В одной из больниц Новосибирска мужчине отказали в помощи. Фото: "Инцидент. Новосибирск".

Мужчина жаловался на боль в животе, но помощи не получил

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В кадре - мужчина пришел в больницу и пожаловался на боли в животе. Но вместо помощи его просто выставили из клиники. Видео конфликта выложила подписчица группы «Инцидент. Новосибирск».

— Ему сказали, чтобы вышел за ворота больницы, вызвал скорую или такси, и уезжал в 11 больницу. Объяснив все тем, что в больнице нет хирурга, — рассказывает очевидец Татьяна.

Когда девушка начала снимать происходящее на телефон, на нее с кулаками накинулись охранник и медсестра. Телефон забрали, но когда Татьяна начала угрожать полицией аппарат вернули.

В комментариях сибиряки тоже высказали свое мнение:

— Жуткая больница, туда везут кого не попадя, давно дурной славой славится.

— Работать не хотят гнать их в месте с охранникам надо.

— Обязаны были по скорой везти, и вызывать они, а не он, - пишут комментаторы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/723121" frameborder="0"></iframe> Инцидент в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU