2019-07-30T15:43:31+03:00
Общество

Школьные ярмарки 2019: когда пройдут в Новосибирске, адреса, время работы

Стало известно, когда пройдут школьные ярмарки 2019 и их адреса в Новосибирске
Алена КУЛЕШОВА
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Школьные ярмарки в Новосибирске начнут работать с начала августа. Фото:Олег РУКАВИЦЫНШкольные ярмарки в Новосибирске начнут работать с начала августа. Фото:Олег РУКАВИЦЫН
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В мэрии Новосибирска рассказали о том, когда пройдут школьные ярмарки 2019. Начать приобретать какие-либо товары для учебных будней юные сибиряки смогут уже совсем скоро.

В Ленинском районе будут работать сразу две торговые точки со школьными принадлежностями. С 1 августа по 15 сентября можно будет посетить ярмарку, расположенную около ТЦ «Фантазия» по адресу площадь Карла Маркса 2. Работать данная торговая точка будет с 10 утра до 19:00.

А с 19 августа по 15 сентября закупиться к школе можно будет на ярмарке рядом с ТРЦ «Контитент» по адресу улица Троллейная 130А.

В Кировском районе школьная ярмарка будет работать целых три дня с 23 по 25 августа. Попасть на нее можно будет, прибыв с 10:00 до 16:00 на территорию рядом с ТЦ «Магеллан» со стороны улицы Герцена. Находятся торговый центр по адресу улица Комсомольская 10.

В Первомайском районе 16 августа с 9:00 до 18:00 пройдет ярмарка школьных товаров. Располагаться она будет рядом с магазином «Люнита» по адресу улица Марии Ульяновой 7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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